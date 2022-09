Familias de Mar del Plata envían nota al Congreso para insistir con el "alcohol cero" al volante

Madres y padres de personas que fueron víctimas de siniestros emblemáticos que causaron gran conmoción en Mar del Plata en los últimos años enviaron esta semana una nota al Congreso de la Nación para insistir con la necesidad de aprobar el proyecto que busca modificar la legislación vigente para imponer la “tolerancia cero” de alcohol al volante.

Ante la “fuerte arremetida” que acusan por parte de los empresarios vitivinícolas que se oponen a la iniciativa legislativa, familiares de la ciudad y de otras partes del país ratificaron su apoyo a través de un escrito que hicieron llegar a diputados nacionales en los últimos días.

Entre las firmas adherentes se destacan los nombres de Gustavo Parra, el papá de Yésica Parra, la joven que murió el 15 de enero de 2014 en el marco de un siniestro que tuvo como protagonistas a Julián Materia y Patricio Piccoli, y de Mónica Jenkis y Juan González, la padres de Fran Murcia y Pablo Pereira, los motociclistas que asesinó Santiago Aquindo el 31 octubre del 2018.

También figuran las firmas de Fredy Ledesma, tío de Alexander Ledesma; de Liliana Villalobos, mamá de Paisa Vega; de Rosana Brunatti, esposa de Ricardo Hernández; de Cristina Moyano, mamá de Emiliano Vidal; de Rodolfo Monsón, papá de Mauro Monsón; y de Cristina Rubio, mamá de Franco Beltrán.

El documento cuenta con el respaldo de la Asociación de Familiares de Víctima del Delito y Tránsito de Mar del Plata, la organización que tiene como principales referentes a Héctor Blasi y Lidia Berón, la mamá de Pablo Sebastián Morelli, otra vida que se llevó la imprudencia al volante: el 19 de noviembre del 2004, Pablo se dirigía a casa en un ciclomotor cuando un taxista en contra mano lo embistió mortalmente en la esquina de Rosales y Fregui, a pocas cuadras de su hogar.

Según datos nacionales e internacionales el alcohol está presente en al menos 1 de cada 4 siniestros viales que terminan con muertos. La OMS dice que con la primera copa de alcohol ya empieza la afectación a nuestra capacidad y que con una graduación entre 0.1 y 0.5 es tres veces más alto el riesgo de provocar un siniestro vial que un conductor sobrio”.

Tanto oficialismo como oposición han presentado proyectos para declarar la tolerancia cero en todo el país y endurecer distintas medidas en caso de detectar la infracción. Hoy el tratamiento se encuentra en las primeras instancias de comisiones. Una vez que se logren los consensos básicos, el proyecto podrá llegar a sesión en los recintos de la Cámara Baja y Alta para dar fuerza de ley.

En General Pueyrredon esta política se aplica desde hace cuatro años. Fue el intendente Carlos Arroyo el que implementó por decreto la prohibición de circular con ningún dosaje de alcohol al volante.

La carta completa de las familias

Sres Diputados,

Nos dirigimos a uds porque está en sus manos sancionar una Ley que puede Salvar Vidas y evitar lesionados. La ley de Alcohol Cero al Volante.

Sabemos de la preocupación de algunos empresarios ya que creen que la incitativa los perjudica. Pero no cedan ante estas presiones ya que no es “una ley seca”. Lo mismo ocurrió cuando salió la prohibición de fumar en lugares públicos y ningún restaurant cerró debido a esta ley. Ni siquiera se venden menos cigarrillos.

Ninguno puede negar la asociación de alcohol y tragedias totalmente evitables. Las leyes están para proteger, promover la seguridad y sobretodo para prevenir delitos y así salvar Vidas.

Sres Diputados, no se dejen amedrentar ya que es importante que todos sepan que si van a conducir, no se debe ingerir alcohol porque “es un anestésico que disminuye los reflejos, la capacidad para advertir el riesgo y tomar decisiones” (Dr Carlos Damin Jefe de Toxicología del Hospital Fernández).

Esto no significa que quienes no van a conducir no pueden tomar alcohol, asi que los empresarios no tienen que preocuparse por sus ingresos económicos ya que no van a verse afectados. Los empresarios de alcohol no son nuestros enemigos. Nosotros, a quienes nos mataron a un ser querido, nos preocupamos por lo mas precioso que ellos y todos tenemos que es La Vida.

Sabemos que quienes no sobrepasan el valor permitido hoy de ingesta de alcohol, pueden quizás no producir un hecho vial fatal. Pero también entendemos, debido a la cantidad de muertes que se producen todos los días en nuestro país, (entre 14 y 20) que nadie (NADIE) sabe cuanto alcohol puede ingerir para no pasarse del limite permitido y por eso se llega a esos valores increíbles de ingesta que causan la destrucción de familias enteras. Lo mas fácil y lógico es comprender que no se debe tomar NADA de alcohol SI SE VA A CONDUCIR.

Sres Diputados, salvemos Vidas, evitemos lesionados, evitemos ver a mas personas con la cara de su ser querido en una pancarta. La decisión está en sus manos.