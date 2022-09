Wifi gratis, sillas anfibias y sustentabilidad: las nuevas propuestas para las playas públicas equipadas

El tratamiento de los pliegos para licitar las seis playas públicas equipadas que el gobierno quiere implementar en el norte de la ciudad, ingresó en la etapa de analizar las propuestas de la oposición, luego de la exposición inicial del presidente del Emtur, Bernardo Martín.

En ese marco, el Frente de Todos formalizó sus planteos de cambios e incorporaciones a través de un documento agregado al expediente y que este martes fue detallado en el marco de la Comisión de Turismo. Allí, se conocieron ideas como que las playas cuenten con conectividad wifi gratuita, sillas anfibias y elementos que apunten a la sustentabilidad ambiental.

Entre la batería de propuestas detalladas por la concejal Mariana Cuesta, se destacaron algunas de fuerte impacto que vienen a generar mayor comodidad en la experiencia que vecinos y turistas vayan a tener en las playas, así como también orientadas a garantizar mayores condiciones de seguridad. Por ejemplo, los concesionarios deberán garantizar el servicio de wifi público y gratuito, facilitando así la libre conectividad.

Además, para avanzar en una mayor inclusión, cada playa deberá contar una silla anfibia de libre uso, para que de esas personas con discapacidades motrices puedan vivir la experiencia de un baño en el mar. Vinculado a ello, los concesionarios deberán ampliar de 2 a 15 las sombrillas de uso prioritario para personas con discapacidad y/o movilidad reducida.

La Comisión de Turismo seguirá analizando el proyecto. Foto: 0223.

En tanto, contar con elementos para las tareas de primeros auxilios resulta fundamental para atender a aquellas personas que puedan tener dificultades en el mar, como así también los episodios cardíacos que puedan sufrir asistentes a la playa. Por ello, los permisionarios deberán incorporar un desfibrilador externo automático.

En las formulaciones del bloque opositor, también se destacaron propuestas orientadas a la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Por caso, se busca promover el uso de fuentes renovables de energía, la utilización de lámparas de bajo consumo, incorporar sistemas de corte de luz automático como los sensores de movimientos y promover el uso de extractores eólicos. Asimismo, se plantea a los permisionarios que prioricen el uso de materiales ecológicos, reciclables, duraderos y sustentables en las sombrillas, reposeras, materiales de señalética y pasarelas.

En cuanto al tratamiento de residuos, las UTF serán responsables de la instalación de cestos, estableciendo el vaciado regular de los mismos. Además, se recomienda la implementación de cestos de residuos con tapa que prevengan la presencia de animales y las inclemencias climáticas evitando la voladura y acumulación de agua.,

Las actividad habilitadas en las Unidades Turísticas Fiscales siempre es un tema de debate y polémica. Si bien el gobierno informó que estará prohibido el desarrollo de actividades vinculadas a la nocturnidad, el Frente de Todos propuso la incorporación de artículo explicito donde ello este prohibido..

Identificación y mayores precisiones

Por su lado, el bloque de Acción Marplatense formuló oralmente una serie de recomendaciones para mejorar la redacción del pliego. Su referente Horacio Taccone remarcó que en el pliego quede más claro aún que toda la arena es de uso público.

Asimismo, indicó que quede bien definido cuáles son los servicios obligatorios y optativos del oferente, porque eso no queda en claro en el artículo donde se establecen los usos prioritarios y actividades permitidas. Del debate con Martín, por ejemplo, no había quedado en claro si era obligatorio o no el servicio de alquiler de lockers y depósito.

A su vez, hizo foco en que haya una más clara identificación de las sombrillas que pertenecen a la Unidad Turística, dado que están mezcladas con las sombrillas de los vecinos y turistas, para de ese modo ejercer un mejor control municipal sobre que si se cumple el cupo máximo de hasta 50 sombrillas de alquiler por playa.