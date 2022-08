Martín defendió las playas públicas equipadas: “Es darnos la oportunidad de vivir la playa de otra manera”

El presidente del Emtur, Bernardo Martín, presentó ante el Concejo Deliberante el plan de playas públicas equipadas, el nuevo concepto que el gobierno piensan implementar en las nuevas Unidades Turísticas Fiscales (UTF) del norte.

“Podríamos cambiar el norte con una nueva propuesta absolutamente distinta a la que estamos acostumbrados, es darnos una oportunidad de vivir una playa de otra manera”, se esperanzó Martín en la exposición que realizó este martes en la Comisión de Turismo, donde sus integrantes se mostraron interesados en conocer todos los detalles del proyecto, realizando diversas preguntas al funcionario municipal.

“El norte es uno de los sectores olvidados, sin intervención urbanística en mucho tiempo. El Emisario Submarino y la planta de pretratamiento ayudaron a que la gente empezara a visitar esas playas cada vez con más afluencia de público y esa gente hoy no tiene servicios de ningún tipo, son playas que carecen de baños y accesos acordes”, contó Martín sobre la génesis de la idea de crear cinco nuevas UTF y concesionarlas junto a una sexta ya existente.

En tanto, el titular del Emtur contó que el modelo de playas públicas equipadas no es original, sino que se contempló en el pasado, pero no pudo avanzar. “Reconstruimos ese proyecto y lo aggionamos”, agregó, a la par que pidió la participación del Concejo Deliberante para terminar de darle forma. “Aceptamos las sugerencias que enriquecen, no es una imposición sino que queremos una construcción conjunta para el mejoramiento de la ciudad de Mar del Plata”, indicó.

Una de las playas equipadas se montará en Beltrán Norte. Foto: 0223.

En su exposición, Martín brindó los aspectos generales que tendrán las playas públicas equipadas a instalarse en las playas Museo MAR, Constitución, Estrada, Beltrán Sur, Beltrán Norte y Las Delicias. Lo más saliente, es que cada playa contará con un modulo gastronómico, rampas de acceso, sanitarios públicos y accesibles, alquiler de lockers, duchas externas y la explotación de publicidad por parte del concesionario.

En cuanto a las unidades de sombra, solamente se contemplarán 50 sombrillas móviles, que serán instaladas a demanda, debiendo ser retiradas una vez finalizado su uso. “No va a haber espacio de exclusividad, creemos que los lotes deben ser 100% públicos. Quien quiera alquilar una sombrilla, se la alquila al concesionario, que le instala la sombrilla dentro del lote de la playa y cuando termina la jornada, la vuelve a sacar y se guarda”, aclaró Martín.

En tanto, cualquier persona podrá hacer uso de la playa, sin necesidad de consumir los servicios ofrecidos por el concesionario. “Si yo vengo con mi sombrilla, puedo colocarla en cualquier lugar del lote, no hay lugares exclusivos. Este es el concepto con que hemos pensado nuestros balnearios. No va a haber carpas, lo único que hay son sombrillas”, plantearon desde el Emtur.

Finalmente, el funcionario explicó por qué se propone un plazo de concesión de 10 años. Según los cálculos de la ecuación económica, se prevé que la inversión se recuperaría en cinco años, por lo que se contempla el doble de plazo para la explotación de las playas.