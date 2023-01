El desfile de dirigentes por Mar del Plata agita las aguas electorales

Así como cada temporada las escalinatas de Playa Grande se visten de lujo para el Mar del Plata Moda Show, la ciudad adquirió en los primeros días del 2023 la forma de una pasarela para que los principales dirigentes políticos aprovechen la vidriera más importante del país. Pasó el presidente de la Nación, Alberto Fernández y pasará el expresidente Mauricio Macri. De allí para abajo, casi todos los que aspiran a llegar a ese cargo caminaron la ciudad en estos días.

Las visitas nacionales y provinciales marcan, a su vez, el pulso local. Este jueves llegará Mauricio Macri para presentar su último libro Para qué, lo que le permitirá recuperar la centralidad en la coalición opositora.

La atención estará centrada en el discurso. Luego de que Cristina Kirchner anunciara que no competiría en las próximas elecciones, la candidatura de Macri perdió acciones, sin la posibilidad de que se haga el “mano a mano” entre los dos principales referentes políticos del país.

Sin embargo, Macri continúa con el juego de evasivas y no da mayores indicios sobre qué rol tendrá en las elecciones. La estrategia le sirve para que todo gire en torno a él.

También habrá especial atención a las presencias. Guillermo Montenegro será el anfitrión y dará un discurso de bienvenida para luego cederle la palabra al expresidente. En la primera fila estarán las principales figuras del PRO: María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Miguel Ángel Pichetto y Hernán Lombardi, por citar algunos. Faltan, en esa lista, dos nombres de peso y sus ausencias generarán versiones de todo tipo: Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Fuentes cercanas a la presidenta del PRO aseguraron que está de vacaciones. En tanto, voceros del jefe de Gobierno porteño explicaron que tenían comprometido un viaje a La Pampa para apoyar al candidato del PRO que enfrentará internas en febrero. “Es nuestra primera gran batalla y además estuvimos el último fin de semana allá”, confiaron.

La visita del jefe de Gobierno durante el fin de semana lo llevó primero a Pinamar y luego a Mar del Plata. No fue el momento ideal: llegó en pleno revuelo por el escándalo que involucra a su ministro de Seguridad Marcelo D’Alessandro.

De todos modos, mantuvo reuniones con vecinos y caminó por distintos lugares de la ciudad. Vivió un momento incómodo en la Playa Popular con un grupo de turistas que le reprocharon que le quite “la plata a los bonaerenses para llevársela al distrito más rico del país”. Ante la viralización de ese video, su equipo respondió con otros videos en los que la gente le dio su respaldo y le pidió fotos.

La agenda de visitas continuará intensa. El viernes estará en Mar del Plata el gobernador Axel Kicillof. Recorrerá el Puerto, donde la provincia realiza importantes inversiones, y luego irá al recital por los 200 años del Banco Provincia en una playa del sur.

El mandatario provincial estará acompañado por la directora de Anses, Fernanda Raverta, que continúa como anfitriona de los principales referentes del Frente de Todos. Lo hizo el lunes con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, con quien inauguró una delegación del Renaper en Batán y luego fueron a la casa de una joven que le había escrito una carta en la que le contó que tenía el mismo problema en el habla que él.

Ya lo había hecho también con el presidente de la Nación, aunque con menos comodidad. La marplatense se encargó de destacar las gestiones de Néstor y Cristian Kirchner, mientras que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, reservó los elogios sólo para la actual gestión. Las tensiones se evidencian cada vez más.

Raverta sostiene ante todos su plan de competir por la Intendencia de Mar del Plata este año. Los rumores la ubican en otros puestos: suena para vice tanto en una fórmula presidencial como en una fórmula nacional. ¿Las posibilidades existen? En su entorno no lo descartan, saben que su nombre está en una lista no muy amplia de opciones y reúne varios requisitos que no abundan.

Sin embargo, depende de muchísimos factores, por lo que cerca de la directora de Anses prefieren no distraerse y mantener el plan de volver a enfrentar a Guillermo Montenegro. Para ello, Raverta sostiene la apuesta de ampliar el espacio lo más posible y generar una interna atractiva para quienes no están satisfechos con la gestión local.

Mar del Plata fue, también, sede de un importante encuentro radical en el que empezaron a trazarse las definiciones sobre el año electoral. No fue calmo: la foto que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y de Martín Lousteau, con Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta no cayó bien en muchos dirigentes radicales que quieren “independizarse” del Pro y enfrentarlos seriamente en las Paso.

El encuentro en Mar del Plata tiene lógica por la vidriera que supone la ciudad, pero también porque es el pago chico de Maximiliano Abad, el presidente del comité provincia que quiere competir por la Gobernación.

La agenda fue intensa y apenas pasaron 11 días de enero. Mar del Plata vive una temporada a pleno y los políticos lo saben.