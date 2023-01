"El amor no tiene edad": Alfa le aclaró a Gran Hermano sus polémicos mimos con Camila

La relación de Alfa con Camila comenzó como un vínculo paternal, pero en los últimos días los mimos y toqueteos entre ambos, principalmente del participante hacia la joven, levantaron muchas críticas en las redes sociales y hasta en los debates de Gran Hermano que conduce Santiago del Moro. Este martes por la noche, Laura Ubfal volvió a arremeter contra esas actitudes de Alfa, y el conductor dejó en claro la postura del programa para tratar de calmar las aguas: dijo que los dos habían sido llamados al confesionario para saber cuáles eran sus intenciones. Pero no lo consiguió, porque enseguida se viralizaron los videos en los que el propio Alfa le cuenta a Camila lo que le respondió a Gran Hermano. Y sumó más polémica.

Desde su ingreso a la casa como nueva participante, en el medio del juego, Camila, de 21 años, se acercó mucho a Alfa. Claro, ella tenía toda la información del afuera en los primeros meses, cuando el participante más veterano de la casa (tiene 40 más que Camila) se había convertido en uno de los favoritos del público. Por eso buscó un refugio paternal en él, y se alejó del resto de los participantes de a poco, incluso de las otras mujeres.

Pero en los últimos días ese vínculo, que siempre explicaron como de padre a hija, potenciado porque Camila perdió a su papá hace un año, se tornó confuso. Alfa más de una vez fue visto en las transmisiones las 24 horas de Pluto TV tocando a la joven, buscando unos mimos, apoyándola en la espalda, todas imágenes que alertaron a la gente y a la propia producción del reality.

Anoche, Santiago del Moro tuvo que aclarar al aire que estaban al tanto de lo que generaban esos roces entre Alfa y Camila, y que los dos habían sido citados al confesionario para exponer lo que sienten el uno por el otro, y saber las intenciones de Walter y si la joven da su consentimiento a una posible relación amorosa. El conductor dijo que los dos respondieron lo mismo: que no se sienten incómodos con el vínculo que tienen en la casa. Y allí dio por terminado el tema.

Pero el miércoles a la medianoche se vio a Alfa contándole a Camila lo que le había pasado dentro del confesionario, y lo que dijo volvió a poner el tema sobre la mesa en los programas de Telefe y en las redes sociales.

"Me preguntaron cuál era mi sentimiento hacia vos. Yo les dije que te quería mucho", le contó Alfa a la rubia. "Yo también te quiero", le respondió ella. Pero la consulta de Gran Hermano siguió, y así se lo contó él: "Me dijeron si no me parecía que eras chica, y yo les dije que no importaba, que el cariño, el amor, no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente aunque tengas 20, 30 o 50 años. Menos mal que no tenés 50 sino perdías", le dice Alfa entre risas.

Esa imagen encendió aún más las críticas de los seguidores del reality, que vienen subiendo diferentes videos que no son emitidos en los programas en vivo del ciclo, en los que se ven diferentes actitudes de Alfa que no le gustan a la mayoría. Tampoco les gustan a las otras mujeres de la casa. Anoche se vio cómo, con Romina a la cabeza, le volvían a advertir que tal vez Camila, que conoce la opinión sobre ellos de la gente porque vio los primeros meses del programa desde afuera, lo puede estar usando, incluso para generar una actitud de Alfa que pueda sacarlo del juego.

Pero él no les dio la razón, volvió a aclarar que tiene muy en claro el juego de los demás, repitió la historia del padre de Camila, que ella misma le contó (murió de manera inesperada a los 48 años en su casa) y dio una polémica opinión. "No me dejaría mal parado afuera, es al revés, si fuera así, dirían: el más viejo de la casa se levantó a la más pendeja de la casa", comentó.