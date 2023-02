¿Accidente o publicidad?: la verdad sobre el episodio en vivo de Sofía Jujuy Jiménez

Sofía "Jujuy" Jiménez fue tendencia todo el martes por un incidente que le ocurrió esta mañana, cuando estuvo de invitada en "A La Barbarossa", pero sufrió un percance que la obligó a salir del aire. Mientras bailaba junto a la conductora, al girar la cámara mostró que se había indispuesto. El pantalón blanco que llevaba la modelo delató el detalle y cuando los camarógrafos le hicieron señas a Georgina, la conductora detuvo el baile y trató de cubrir a su invitada, contándolo el oído lo que había pasado y buscando que fuera a cambiarse detrás de cámara.

"Tenés una manchita en el pantalón, no pasa nada", le dijo. Jujuy se mostró sorprendida y avergonzada, y la conductora se lo tomó con humor: "Estas cosas pasan, nos pasa a todas las mujeres, a mí no me pasa más...", dijo Georgina mientras la tapaba con su chaqueta.

El incidente se hizo viral y muchos comenzaron a recordar imágenes similares en programas de otros países. A la noche, en “LAM”, Ángel de Brito desconfió de que no se trataba de un accidente inesperado sino de una acción deliberada de la modelo, a cambio de unos billetes.

La propia Sofía aceptó contar su visión y aclaró: “Fue un momento incómodo, pero por otro lado algo que nos puede pasar a todas. Te genera una cosa incómoda, como que todos miran, por suerte Georgi, una genia, y naturalizamos la situación", le dijo a "LAM".

"Tenía que ver con el nerviosismo, es un momento incómodo que nadie lo desea pero al mismo tiempo nos puede pasar a todas, ya está, no quiero quedarme con eso ni hacer un mundo de esto. No lo había visto antes, uno trata de tener esos cuidados, son accidentes, si sirve para concientizar...”, comentó Sofía.

Pero De Brito no le creyó nada y dio data que había recabado en Telefe. "Qué buena actriz, qué caradura. Esto es una publicidad encubierta. Estaba actuando, mejor actriz Jujuy que Georgina. Averigüé qué pasaba porque ella en un momento desaparece del aire, y es una publicidad de una toallita femenina que se va a resolver mañana en el programa", contó el periodista.

"Publicitariamente es genial, después hay que animarse a hacerlo", agregó, mientras sus panelistas se sumaban a las críticas hacia la modelo por haber engañado al público.

"Es una vergüenza que te pase algo así, aunque es natural", acotó Nazarena Velez. Este miércoles, en el mismo programa, se verá si todo fue una campaña publictaria.