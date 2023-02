Video: Jujuy Jiménez contó por qué inventó el episodio de su indisposición en vivo

Las imágenes de Sofía Jujuy Jiménez se hicieron virales el martes, cuando la modelo fue de invitada al programa "A la Barbarossa" y en el medio de un baile junto a la conductora, se vio que tenía una mancha de sangre en la entrepierna. Con un pantalón blanco, el episodio quedaba bien marcado ante las cámaras, mientras Georgina evitaba taparla y Sofía se mostraba sorprendida y avergonzada. Pero era todo mentira. O parte de una campaña.

Este miércoles, tal cual había adelantado anoche en "LAM" Ángel de Brito, Sofía volvió al ciclo de Telefe para cerrar el episodio, tal cual estaba planeado desde un principio. Allí argumentó el importante motivo por el cual protagonizó una campaña publicitaria sobre la menstruación, tras simular que se había manchado el pantalón en TV.

La campaña publicitaria que hizo Jujuy, que fue realizada en otros países, de la misma manera, expuso la polémica que hay sobre la menstruación y la importancia de que sea naturalizado.

"Logramos el objetivo. Fueron impresionantes la cantidad de mensajes que recibí. De amor, de contención, de hombres, de mujeres y de familiares míos. Porque es algo que no está naturalizado. Es tabú", dijo Jujuy en "A la Barbarossa".

Y continuó, muy orgullosa de haber sido parte del proyecto: "Esta no es una simple campaña publicitaria, es una campaña para concientizar. La idea de esto era plantear el tema y que se cuestione".

"Es algo que nos pasa a todas las mujeres. Las mayores, tenemos consciencia, sabemos cómo cuidarnos y que es algo natural. ¿Pero las niñas que no se animan a ir a la escuela? Yo, cuando iba al colegio, me daba vergüenza pedir una toallita. Decir 'chicas, me vino'", expresó.

"Esto generó tanto impacto porque, justamente, es un tema que no se habla, que da vergüenza... Tiene que haber educación sexual para todos. Espero que esto sirva para que las mujeres dejemos de sentirnos juzgadas", finalizó Sofía, quien aceptó la propuesta publicitaria a la que otras famosas se negaron.

Luego, la modelo subió un posteo a su cuenta de Instagram mostrando su orgullo por todo lo que había pasado en las últimas horas. “Sigo en shock. Necesito agradecer de corazón a todos los que empatizaron con la situación que interprete ayer en el programa de @geobarbarossa . No hice más que ponerme en la piel de la mayoría de mujeres que vivimos la menstruación y que más de una vez nos sentimos avergonzadas, observadas, juzgadas POR ALGO QUE ES NATURAL EN LA MAYORÍA DE NOSOTRAS LAS MUJERES. El objetivo fue súper cumplido, ayer las redes, los canales de tv, los portales de noticias, mi celular, todo explotó automáticamente y argentina se posicionó en el país número uno de mayor impacto y rapidez en poner el tema en agenda. Confío y deseo de corazón que todo esto sirva de algo", escribió.