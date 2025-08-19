"La realidad es lo que dijo ella, me da mucha vergüenza": Nico Vázquez habló tras la infidelidad aceptada por Gime Accardi

El actor rompió el silencio pero no quiso contar con quién le fue infiel su pareja: “No somos una pareja perfecta como mucha gente pensaba que lo éramos".

En pocas horas, el escándalo escaló al punto de que todos los protagonistas tuvieron que salir a aclarar el día después de anunciados los motivos de la ruptura que sorprendió al mundo del espectáculo cuando Nico Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación tras 18 años en pareja. Se había hablado de terceros en discordia, pero cuando este lunes Ángel de Brito contó que la actriz había sido infiel y que se lo comunicó al protagonista de Rocky, la bomba estalló.

Gimena habló este martes por la mañana en Olga y dijo que "había sido un desliz", que se trató de una infidelidad con un "hombre random que no es conocido" y descartó que se tratara de su compañero en la obra que Vázquez dirige, Andrés Gil, esposo de su amiga Cande Vetrano.

Después de que la actriz recibiera mucho hate, el propio Nico Vázquez fue entrevistado por los cronistas de TV y contó cómo vive estos momentos de mucha angustia. Pasadas las 18.10, Nico se presentó ante la prensa y dio su versión de los hechos: “Gracias por estar acá. Me da mucha vergüenza porque no puedo creer la cantidad de medios que hay acá. La realidad es esa, la que dijo ella ante algunas cosas que ella sintió que necesitaba aclarar”, agregó.

“Me da mucha vergüenza estar acá. La quiero acompañar desde el lugar que puedo. Para mí es una persona muy importante y siempre va a ser familia”, sostuvo y contó que este martes al mediodía estuvieron juntos y se abrazaron con amor, pero ya no como pareja. "Me fui para nuestra casa a acompañarla, a ver cómo estaba, porque obviamente fue una mañana muy movida para ella, para ustedes, para todos", dijo.

“Veníamos mal hace mucho tiempo, como lo dijo ella. Veníamos peleándola, veníamos tratando de sobrevivir a lo que pasa a cualquier pareja con tantos años, y tantas cosas vividas, todo. Siempre digo lo mismo: que Gime tenía 22 años cuando arrancó conmigo, una nena, y yo tenía 29, o sea que imagínense que crecimos juntos”, señaló.

“Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer. Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer. Si aclararles que lo que dijo es lo que sucedió. Me apena la situación no solamente de lo que ella pasó hoy a la mañana, sino de cómo está terminando de embarrar nuestra relación que fue tan linda”, comentó el actor.

A modo de balance, aseguró: “Realmente fue una historia muy linda. Son 18 años de muchas cosas. Ustedes conocen casi todas, pero no todas porque hay cosas que pasan dentro de cuatro paredes y obviamente no somos una pareja perfecta como mucha gente pensaba que lo éramos. No tengo mucho más para decir, solamente que me parece una mujer con unos ovarios increíbles, que me hubiera gustado no tener que ver nunca el momento que vi hoy, porque verla partida como la vi hoy no me da ninguna gracia y me pone triste”, contó.

Vázquez habló de Andrés Gil, dijo que no era el tercero en discordia pero no quiso contar de quién se trató la infidelidad que fue "la gota que rebalsó el vaso" según comentó Gime Accardi.