Filmaron al novio de Jujuy Jiménez besando a otra mujer y ella se quebró al verlo: "Estoy rota"

El escándalo se desató en las redes sociales, y de la misma forma terminó este jueves al mediodía, cuando Sofía Jujuy Jiménez hizo tres historias en su cuenta de Instagram para anunciar que Bautista Bello le rompió el corazón, tras ver unas imágenes de su ahora exnovio besando a una joven brasilera durante sus vacaciones con amigos en el país vecino. La modelo, que se encuentra en España, le había dado una nueva chance a la pareja a principios de año, pero ahora dijo que ya no hay vuelta atrás luego del escrache público.

“Yo elijo seguir apostando al amor, con miedo pero voy. Gracias Bauti Bello por ser el mejor compañero del mundo mundial. Este equipo va por más”, escribió Jujuy hace un mes. Pero todo cambió este miércoles cuando Pochi, la responsable de la cuenta de chimentos Gossipeame, compartió en su perfil de Instagram las fotos donde se lo ve al novio de la modelo a los besos con otra mujer en un boliche de Río de Janeiro, donde salió a bailar junto a un grupo de amigos.

El novio de Sofía a los besos con una brasilera.

La infidelidad habría ocurrido durante el fin de semana largo, en el viaje que Bautista realizó a Brasil. “Adentro del lugar conocen a un grupo de amigas de nacionalidad brasileña, pero entre ellas había una argentina que vive hace 8 años allá”, contó la panelista de "Confrontados". Pochi mostró que la camisa que llevaba puesta coincidía con la prenda que usó el polista en otra imagen.

Con las pruebas a la vista, Sofía subió tres historias con el título “Tristeza y desilusión”. “Ustedes me conocen, yo soy muy transparente, no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, estoy partida al medio, no lo puedo creer. Estoy desilusionadísima y en shock. En este momento no puedo decir demasiado tampoco”, comentó la modelo mientras hablaba a cámara con lágrimas en los ojos.

“Tenía planes y cosas para hacer juntos, pero cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo. Quería aparecer por acá, porque tengo el celular explotado. Entonces prefiero responder una sola vez por acá. Me olvido y me desconecto. Gracias a todos los que me mandaron amor. Tengo gente hermosa alrededor”, agregó con la voz entrecortada desde España.