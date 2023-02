Arranca en Balcarce la Fiesta del Automovilismo: esperan más de 100.000 personas

En su trigésima edición, la Fiesta Nacional del Automovilismo moviliza prácticamente por completo a la ciudad de Balcarce, donde su fiesta popular cumbre vuelve a encender las emociones de aquellos amantes del motor, la velocidad y los pilotos.

Tradicional evento balcarceño, la festividad en la tierra donde nació el más grande piloto argentino de todos los tiempos, Juan Manuel Fangio, se extenderá durante cuatro días, desde este jueves 2 de febrero hasta el domingo 6.

En torno a las ocho cuadras que bordean la plaza Libertad, habrá actividades variadas y un escenario que recibirá a artistas de calibre nacional instalado en el centro.

En una de las cuatro plazoletas que conforman el céntrico espacio público, habrá un sector gastronómico con más de 30 food trucks de la región, además de un paseo de compras y otro de artesanos y puestos promocionales turísticos de algunos municipios bonaerenses, del gobierno provincial a través del programa ReCreo y del Ministerio de Turismo de la Nación.

Respecto a las visitas destacadas que suele tener la fiesta, vinculadas al mundo del automovilismo, este año se anuncia la presencia de Fernando Tornello y “Lonchi” Legnani, quienes brindarán una charla relacionada a la Formula 1 luego del convenio de colaboración que firmaron las ciudades de Balcarce y Maranello, la localidad italiana génesis de Ferrari.

También se realizará una tradicional colocación de baldosas en el “Paseo de los Campeones” sobre el acceso al museo Juan Manuel Fangio con el reconocimiento a Carlos Reutemann, Mariano Werner y Héctor Gradassi.

En su agenda de promoción de la fiesta, Juan Best, coordinador de Políticas Turísticas del distrito de Balcarce, estimó que se “espera por alrededor de cien mil personas durante los cuatro días” del evento.

El funcionario detalló que se hará presente Juan Manuel Bordeu, piloto de automovilismo argentino que supo brillar bajo la tutela de Fangio y fue campeón del Turismo Carretera en 1966, con una entrega de premios en el museo pautada para el sábado.

Entre las figuras del automovilismo presentes estará ‘Johnny’ De Benedictis, quien también va a tener un reconocimiento especial a su trayectoria, en momentos que coinciden con el 30 aniversario de la famosa carrera ganada de las dos horas con Mariano Calamante.

Las jornadas de la fiesta, de entrada libre, darán inicio a las 16, con actividades infantiles y shows para toda la familia, que se extenderán hasta pasada la medianoche.

Cronograma de la 30 Fiesta Nacional del Automovilismo

Domingo 29/01

- 10:00 hs Encuentro Multimarca - Autódromo Juan Manuel Fangio.

- 18:30 hs Búsqueda del Tesoro, organiza Asociación Amigos de Autos

Antiguos Balcarce. – Plaza Libertad.

Miércoles 01/02

- 19:30 hs AARON

- 20:15 hs Alma Errante

- 21:00 hs XXXVI Fiesta del Deporte

- 23:00 hs Bajo Presión

- 23:45 hs 8 Bits

Jueves 02/02

- 16 hs Apertura de la muestra en la Plaza Libertad.

- 17:30 hs Panel de F1, con Fernando Tornello y Lonchi Legnani - Museo Fangio

- 18:15 hs Inauguración Muestra Peter Nigaard - Museo Fangio. The History of F1 in photos and stories.

- 18:30 hs Descubrimiento de las baldosas de Mariano Werner, “Lole” Reutemann y “Pirin” Gradassi - Paseo de los Campeones, Museo Fangio.

- 19:15 hs La Modesta Tango

- 20:00 hs Premios Juan Manuel Bordeu (Reconocimiento a periodistas y anuncio del libro de Bordeu)

- 21:30 hs Nosotros los Consumidores

- 22:15 hs La Cuadrilla

- 23:00 hs Turf

- 00:00 hs Pacho Aguilá

- Dj Valentina Damiano – Patio Gastronómico

Viernes 03/02

- 16 hs Apertura de la muestra en la Plaza Libertad.

- 17:30 hs Charla sobre el Desarrollo de la Seguridad en el Deporte Motor – Museo Fangio.

- 19:30 hs Cool Sativa

- 20:15 hs Anda La Osa

- 21:00 hs Zona Azteca

- 21:45 hs Dance Pasión

- 21:50 hs Premios Juan Manuel Fangio a los Campeones de la ACTC

- 22:50 hs Zapu

- 23:00 hs FMK

- 23:45 hs Gordo Record

- Dj Franco Godoy – Patio Gastronómico

Sábado 04/02

- 16 hs Apertura de la muestra en la Plaza Libertad

- 17:30 hs Mujeres en el Automovilismo, organiza Cámara de Comercio e Industria Balcarce - Museo Fangio

- 18:30 hs Show Infantil La Veredita

- 19:15 hs Chacana

- 20:00 hs Vieja Minga

- 20:45 hs Aikeños

- 21:30 hs Maxi Darúch

- 22:15 hs Premiación Campeones del TC 2000 y Top Race

- 23:10 hs Stomp Studio

- 23:15 hs Axel

- 00:15 hs Versiona2

- Nico Dj – Patio Gastronómico

Domingo 05/02

- 10:00 hs Actividad en Pista - Autódromo Juan Manuel Fangio Fangio Challenge

- 16 hs Apertura de la muestra en la Plaza Libertad.

- 17:30 hs Campeonato de Mini TC con pilotos Invitados

- 18:30 hs Show Infantil “Estamos Invitados”

- 19:30 hs Confluencia

- 20:15 hs Cumbia Grande

- 21:00 hs Sembradores

- 22:45 hs Presentación equipo TC

- 23:15 hs Los Nocheros