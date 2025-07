La pasión por la Fórmula 1 no para: exhiben una réplica de un auto histórico que se puede manejar y está a la venta

El museo del automovilismo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Balcarce tiene múltiples atracciones y en las últimas semanas sumó una nueva: una réplica innovadora del histórico Lotus 49 utilizado en la Fórmula 1 en la década de 1960. Lo particular en este caso es que el auto es eléctrico, se puede manejar, alcanza una velocidad de 75 kilómetros por hora y tiene otra versión que está a la venta.

La réplica fue desarrollada por dos diseñadores industriales, Matías Propato y Diego Moreno, quienes presentaron el vehículo como parte del proyecto FIVE, un homenaje a los cinco títulos mundiales del legendario piloto argentino oriundo de Balcarce.

Según detalla el medio local El Diario, consultado sobre la creación Propato explicó: “Lo que hicimos fue llevar el tradicional scalextric a que uno lo pueda manejar fuera de un control remoto. Es un auto eléctrico, tiene muchas piezas plásticas y es una réplica casi exacta del original a escala”.

Un modelo del Lotus 49 en una prueba en un circuito. (Foto theclassictimes.com)

Entre los detalles llamativos del Lotus figura que el auto simula el rugido original del motor Cosworth, un logro alcanzado luego de varias pruebas diferentes. “Nos dimos cuenta de que faltaba algo clave: el sonido. Si el motor no ruge, no tiene gracia. No es lo mismo escuchar el silbido del motor eléctrico que el rugido del motor de combustión”, contaron al respecto sus creadores.

Propato y Moreno mencionaron que el proyecto de construir réplicas comenzó hace cuatro años: el primero fue el Lotus y luego la elaboración de otras piezas icónicas siguió con un rodado de Honda, uno de Eagle y otro de Ferrari.

Sobre la posibilidad de manejar y comprar un Lotus

Además de realizar la réplica a escala actualmente en exhibición en Balcarce, los diseñadores cuentan con otra versión del auto más comercial, de mayor longitud, con doble motor y diferencial electrónico, que llega a los 120 km/h.

“Ya está disponible para la venta en alrededor de 90.000 dólares. Se puede reservar y el plazo de entrega es de siete a ocho meses”, indicaron al respecto.

Antigua imagen del autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, actualmente en remodelación.

La experiencia con el Lotus en el museo Fangio de Balcarce

Adrián Sánchez, representante del museo Fangio, mostró su alegría por la exposición: “Es una atracción sorprendente, por la característica de construcción, por el diseño y por lo que implica en cuanto al desarrollo de la Fórmula 1”, consideró en ese sentido.

En el espacio del museo el vehículo se presenta junto a una opción que permite a los visitantes vivir la experiencia de conducir el auto aunque desde afuera de la estructura. “Queríamos que la gente pudiera revivir lo que era tener el control remoto en la mano. Desde ahí pueden arrancar el auto, escuchar el sonido del motor, las marchas, los pistones... todo simulado”, explicó la pareja de diseñadores.

La intención es que tanto fanáticos del automovilismo como familias y visitantes ocasionales puedan interactuar con la pieza y disfrutar de una propuesta inmersiva y novedosa. “Ya hace más de una semana que está en el museo y pudimos ver que llama mucho la atención”, comentó Sánchez. La exhibición del Lotus estará disponible para ser visitada hasta el 10 de agosto.