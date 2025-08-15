Salieron a cazar liebres con seis perros y los atraparon

Tres hombres que caminaban con seis perros y se dedicaban a la caza furtiva fueron aprehendidos por personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce al detectar que tenían una liebre muerta en su poder.

Los oficiales interceptaron a los sujetos en inmediaciones de la avenida Virgen de Luján y calle 62 de esa localidad ya que la caza de especies silvestres sin la debida autorización y la utilización de perros para su persecución constituye un delito penal.

El acceso a campos o propiedades privadas sin autorización está penado por el Código Contravencional de la Provincia de Buenos Aires y preveé multas, arresto y el decomiso de elementos empleados para la infracción.

Las autoridades judiciales dispusieron el secuestro de la liebre y la notificación de causa a las seis personas que, una vez identificadas correctamente, recuperaron la libertad.