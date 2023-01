Videos: Del Moro estalló por otra pelea entre Alfa y Ariel y los retó en vivo

Los cruces entre Alfa y Ariel no le dan descanso al resto de sus compañeros en la casa de Gran Hermano. Pero esta vez, ante una fuerte discusión en la cocina, delante de todo, que no se meten ni emiten opinión para no restar votos enfrentándose a alguno de los hermanitos que pasaron varias placas, el que sí se cansó y terminó retándolos a los dos fue Santiago Del Moro. Fue en pleno vivo de El Debate, cansado de las peleas, que el conductor les advirtió sobre su trato constante y les reclamó que cambien su actitud.

Todo se desató cuando Santiago del Moro les preguntó a los participantes cómo se sentían tras la salida de Agustín, y cuando llegó el turno de Ariel se armó una nueva pelea. "La verdad, la verdad. Sacando tu positivismo, con una mano en el corazón, ¿Cómo la estás pasando en esa casa?", le consultó "Mira, el día a día es genial. Me encanta verlos joder, disfrutar. Lo único negativo es la relación que tengo con Walter, que salvo el día de su cumpleaños, el resto, cada vez que discutimos... Ya llegamos a una instancia que a mí ya se me fueron las ganas de remarla", empezó el parrillero. "No hay caso", agregó.

A Alfa su comentario no le gustó nada. "Para mí hay momentos en los que no hay marcha atrás. Yo te puedo explicar una vez, pero cuando la otra persona te sigue diciendo o manteniendo algo que no es lo que pasa, para mí no hay marcha atrás. Hay cosas en las que yo soy inflexible. Y yo sentí de Ariel que entró acá para intentar sacarme a mí, inventando algo que nadie le creyó porque sino me hubiera llamado Gran Hermano, entonces para mí es punto terminado", agregó Walter.

"Yo no les pido que sean los mejores amigos. De hecho, los amigos uno los tiene en la vida, no en la televisión. Si se hacen amigos, mucho mejor, y seguro que de este programa salgan grandes amistades. Nadie les exige que sean amigos, pero sí que puedan convivir. Y tengan cuidado con los límites que cruzan", dijo el conductor. "Son dos tipos grandes, dos tipos del mundo. No pueden estar viviendo el momento este de sus vidas con semejante quilombo. Yo podría hacer todo en este momento para que se mataran, pero no me gusta, no me gusta este final. Ya pasó, ya pasó", aseguró.

Sabiendo que podía encontrar una respuesta valiosa, Del Moro le consultó por el tema a Romina. Primero Alfa se adelantó y quiso tapar la palabra de la exdiputada, pero Santiago lo frenó y le pidió que dejara hablar a su compañera. Romina dijo que Alfa es muy rencoroso y que debería saber perdonar "Quería que se arreglen porque no está bueno estar acá y estar peleándose", indicó.

La pelea por la que Del Moro habló de la relación se dio una horas antes, por un pollo. Ariel era uno de los encargados de lla compra semanal junto a Camila, y Alfa no quería que compraran pollo porque era muy caro. "Romi organiza", lanzó Ariel. Eso fue suficiente para que Alfa saltara desde la otra punta de la mesa y le respondió: "No es que Romi organiza, estamos comentando, nada más, ¡no es Romi organiza!". "Ya sé, dije 'Romi organiza'. Alfa, ¡dejame hablar como yo quiero con la gente! Si yo no te jodo a vos", le pidió Ariel. "¡Pará la pija! Dije 'Romi organiza, chabón", lanzó. "Yo estaba hablando con Romi, y primero no me hables así", le contestó Walter, mientras que la exdiputada les solicitaba a ambos que dejaran de pelear.

"No me busqués el error todo el tiempo. No me jodas más porque nos vamos a ir los dos. Yo a vos no te jodo y te respeto. Terminala con las discusiones viejas. Y a mí no me hacés así con la manito, si me hacés así, bancate lo que te digo. Terminala. Me tenés las pelotas llenas. Ya te pedí perdón y no te vine a gritar cosas malas de mí. Entonces no me hinches más las pelotas si te ofendió algo que te dije en 1970. No me hinches más las pelotas. Si no me querés hablar, no me hablás. Si me querés hablar, me hablás", le lanzó Ariel.

"Yo a vos te respeto todo el tiempo. No te digo 'pará' ni esto, ni lo otro. El que arranca siempre a joderme o a provocarme sos vos y lo lográs. De 100 que me hacés, te respondo 10. Menos no puedo hacer, en el resto me hago el boludo. Y cuando te respondo, no te gusta", continuó el parrillero. "¿Dónde viste que sos el mejor de todos y con la mejor educación? ¿De dónde saliste?", cerró.