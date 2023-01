Caso Báez Sosa: habló Pablo Ventura, el joven falsamente acusado por los rugbiers

El crimen de Fernando Báez Sosa tiene además otra víctima: Pablo Ventura, quien fue noticia por haber sido falsamente acusado por los rugbiers por el asesinato y haber estado cuatro días preso por dichos motivos. El joven remero de Zárate, antes de presentarse a los tribunales para declarar como testigo en el juicio, habló con la prensa y dejó frases contundentes sobre el calvario que le tocó atravesar durante varias semanas.

"Nunca fueron nada para mí, ni significaron nada. Pienso, como creo yo, todo el pueblo argentino", declaró ante la prensa. El joven insistió en qué aún no sabe por qué dieron su nombre la mañana del 19 de enero de 2020, cuando la Policía detuvo a los imputados, pero que sí le gustaría saber quién lo hizo. Además agregó que "no los perdonaría por lo que me hicieron, pero no siento odio".

Pablo Ventura vivió un calvario en el caso Báez Sosa

", dijo sobre el hecho. "Los acusados eran conocidos simplemente de verlos en el boliche, porque en Zárate hay un solo boliche, así que te los cruzabas., agregó.

Ventura a su vez se refirió a las consecuencias por haber sido falsamente acusado del crimen, que además de haber atravesado un proceso judicial con prisión preventiva incluida, el joven también fue sometido a un escrache en las redes sociales. El remero de Zárate dijo que antes de que comience la pandemia, la gente le pedía selfies en las calles y se disculpaban con él: "Obviamente llega un punto en el que no tenés privacidad".

Por último, declaró: "Quiero que se haga justicia y que los que hicieron lo que hicieron, paguen".