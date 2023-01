Reportan la primera tendencia favorable en ventas después de tres meses de caída sostenida

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) de Mar del Plata relevó la primera tendencia favorable en ventas después de tres meses de caída sostenida en los comercios de la ciudad.

De acuerdo con el relevamiento para conocer la evolución de las ventas minoristas en Mar del Plata realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese), la variación interanual en unidades físicas del mes de diciembre arrojó un aumento del 2,90% con respecto al mismo cierre del 2021.

El 61,8% de comercios consultados calificaron a las ventas de diciembre 2022 entre buenas y muy buenas: indicando muy buenas el 14,7%; buenas el 47,1%; regulares el 29,4%; y, malas el 8,8%. on respecto a las utilidades se indicó que fueron muy buenas para el 2,9%; buenas para el 41,2%; regular el 33,8%; considerándola mala el 16,2% y pésima 5,9%.

“Luego de 3 meses de caída de ventas en el comercio minorista de la ciudad, en diciembre se logró revertir esa tendencia. Y por las expectativas del sector comercial para los próximos meses esperamos se logremos revertir definitivamente”, confió el presidente de la Ucip, Blas Taladrid.

En particular, los comerciantes consultados resaltaron el impacto de las promociones que hizo el Banco Provincia para las fiestas. "Los que entramos en esa promoción vendimos muchísimo más que los que no. Hay muchos clientes que si no están las promociones de los bancos no compran", dijeron locales de Güemes.

Respecto a las proyecciones futuras para los siguientes 6 meses, donde se analizaron las variables ventas y empleo ante la pregunta ¿cómo piensa que evolucionarán las ventas en los próximos 6 meses?, el 39,7% contestó que considera que aumentarán, el 42,7% que se mantendrán sin cambios, y mientras que el 17,6% considera que disminuirán. Particularmente con respecto al próximo mes de febrero, el 60,3% de los comerciantes indicaron que consideran que sus ventas aumentarán, frente al restante 39,7% que opinan que disminuirán.

En cuanto a las decisiones sobre la variación de personal para el próximo semestre, el 83,8% indicó que mantendrá su plantilla sin variaciones, mientras que el 10,3% considera que aumentará, y el restante 5,9% contestó que disminuirán.

Otro ítem relevado responde al incremento de inversiones en las actividades comerciales para el próximo bimestre. Ante este requerimiento solamente el 22,1% manifestó que si las hará, ante el 72,1% dijo que no planea hacerlas y el 5,8% que indicó estar evaluándolas.