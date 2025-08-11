Tenía pedido de captura, estaba armado y lo atraparon antes de asaltar un almacén

Un joven de 18 años fue aprehendido este lunes por personal de la DDI cuando ingresaba en actitud sospechosa a un almacén en la zona de calle San Cayetano al 3000 y tras descubrir que estaba armado y tenía un pedido de captura activo.

Fueron miembros del Gabinete de Automotores de la DDI los que percibieron a un joven ingresar al local comercial tras vigilar los alrededores.

Con la premisa de salvaguardar la Integridad física de "posibles victimas" de su accionar y con el solo objeto de realizar una prevención objetiva, le impartieron la voz de alto y lo redujeron.

Al revisarlo se constató que en cada bolsillo tenia un revólver, por lo que en presencia de testigos secuestraron un revólver calibre .32 y otro calibre .22 con seis cartuchos con su punta de plomo modificada para causar más daño.

Luego de identificarlo confirmaron que registra un pedido de captura activa desde mediados de julio por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego a requerimiento del Juzgado de Garantías N°6 solicitado por la fiscal Lorena Hirigoyen.

En el marco de ese pedido y de la nueva causa por portación y tenencia ilegal de arma de fuego, las autoridades judiciales en turno ordenaron su alojamiento a la Unidad Penal N°44 de Batán.