Reactivan la búsqueda de una joven de 26 años que está desaparecida hace más de un año

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) autorizó la difusión de la imagen y datos de Gilda Beatriz Suárez, una joven de 26 años oriunda de Mar del Plata que lleva más de un año desaparecida.

Fuentes oficiales consignaron que la mujer, con domicilio en el barrio Libertad de Mar del Plata, desapareció en circunstancias que son motivo de investigación el 28 de abril de 2024. Desde entonces, nada más se supo de ella.

Ante la falta de novedades, las autoridades reactivaron las tareas de búsqueda. Gilda resulta ser de contextura física robusta, cabello corto color castaño oscuro, ojos saltones color.

Aquellos que puedan aportar datos fehacientes sobre su paradero, informar a la Delegación Departamental de Investigaciones Mar del Plata encareciendo adelanto vía Fax al teléfono (0223) 494-9948/9942 (o casilla de correo ddi-busquedadepersona@hotmail.com).

Interviene en el hecho el fiscal Carlos Russo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) N°7, en el marco de una causa por averiguación de paradero.