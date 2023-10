"¡No la quemés!": la divertida anécdota que contó De Paul tras el nuevo récord que rompió el "Dibu"

Después del triunfo que logró Argentina ante Paraguay, Emiliano "Dibu" Martínez se transformó en el arquero con más minutos sin que le conviertan un gol en el seleccionado argentino. Rodrigo De Paul se deshizo en elogios para el arquero marplatense pero también compartió una divertida anécdota que grafica la personalidad del "1" de la Scaloneta.

Al culminar el partido, el volante concedió entrevistas y se refirió a la nueva marca histórica de valla invicta. "Lo sabíamos porque miramos la tele, aparecen esas cosas, pero nadie lo quería decir para no quemarlo", aclaró.

"Hoy nos estábamos masajéandonos y el boludo va y dice: 'hoy, si cumplo 74 minutos...' ¿para qué lo decís?, le decíamos. Pero no se aguanta, él es eso, es espontaneidad. Lo queremos un montón, suma un montón", dijo, entre risas, el ex de Tini Stoessel.

De Paul reconoció que el ídolo nacido en Mar del Plata "tiene un récord recontra merecido". "Ya es historia pero sigue escribiendo páginas y lo seguimos haciendo todos. Ojalá que esto no se termine nunca", concluyó el volante.

El récord del Dibu

Al mantener el arco en cero ante Paraguay, Martínz alcanzó otro registro asombroso: se convirtió en el arquero protagonista de la mayor serie invicta de la historia de la selección. Ya acumula 621 minutos sin recibir goles.

Las felicitaciones llegaron también por el propio capitán, Lionel Messi. “Merecido. Es una bestia. Me pone contento por él. El gran mérito es de él y de todo el equipo. No es fácil que no te hagan gol, y eso muestra el hambre y el compromiso de todos a la hora de defender y atacar. Lo tiene más que merecido porque es un fenómeno y un personaje”, sostuvo el 10.