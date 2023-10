La conmovedora carta de una familia de víctima de tránsito: "No se puede decir feliz día"

El arquitecto Ricardo Sierra, de 52 años, fue atropellado en la noche del 2 de agosto cuando cruzaba la calle en la intersección de avenida Jara y San Martín y desde entonces permanece internado en estado vegetativo. En este domingo, que se celebra el Día de la Madre, su familia publicó una carta que invita a reflexionar a la hora de conducir y pide justicia por lo sucedido.

Sierra fue embestido por una mujer de 32 años que conducía una camioneta Ford Eco Sport. El hombre fue llevado de urgencia por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y dos meses después permanece internado "sin entender, sin tener contacto con la realidad".

El hecho es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº11 de Delitos Culposos, a cargo del fiscal Pablo Cistoldi, en el marco de una causa que se investiga como "lesiones culposas".

La carta completa de la familia del arquitecto Ricardo Sierra

Es inexplicable y desgarrador pensar que se puede decir “Feliz Día” a tu hermana o a tu madre porque hoy no es un día feliz para ellas. El 1 de agosto una mujer al volante dejó en estado de mínima conciencia a Ricardo Sierra, el arquitecto de 52 años, en avenida Jara y San Martín a las 19.45 horas.

No se puede decir “Feliz Día” porque realmente para mi familia no lo es. Cada día reniego más de estas fechas comerciales porque para la madre son todos los días. Desde ese 1 de agosto en que esta mujer - la que conducía la camioneta- no vio a un peatón que cruzaba una de las avenidas más anchas e iluminadas de la ciudad cambió nuestras vidas para siempre.

Ella dijo ante el fiscal “no frené, no lo vi”. Ahora me pregunto, ¿qué hacías que no viste? ¿en qué venías pensando? ¿sabés el daño que causaste? ¿Sabrá y será consciente que andar con un auto es como tener un arma en las manos y que ese auto actuó como un tiro en la cabeza de Ricardo? ¿Sabrá que su esposa y sus dos hijos hoy no tienen nada para festejar porque su mamá se levantó a las 6.30 para ir a la clínica a cuidar a su marido que no entiende ni escucha? ¿Sabrá esta mujer el vacío familiar que generó su negligencia de NO mirar cuando maneja? ¿Sabrá que casi no hay consuelo? ¿Será consciente del horror que se genera cuando un acto irresponsable o un distraerse puede crear?

Mi hermana y su esposo tenían sueños, pensaban en un futuro iluminado y de mucha felicidad hasta que una camioneta rompió todos esos sueños o mejor dicho hasta que una mujer borró las sonrisas y las transformó en lágrimas.

Crear conciencia más allá del dolor es nuestra misión, por eso es importante saber que conducir un auto es más que manejar. Se imaginan lo difícil que fue despertar hoy y no poder decir “Feliz dia mamá” porque claramente no es su mejor día.

Escuchar llorar a tu madre y a tu hermana diciendo estoy acá, al lado de la cama de ‘Pipi’ siendo fiel al hombre con el que creó su familia y él ahí sin entender, sin tener contacto con la realidad. Quizás sintiendo las caricias de la mujer que le dio dos hijos hermosos que hoy luchan entre estar tristes y mentirle a su mamá para que ella se sienta un poquito mejor.

La desolación, la angustia y el desgarrador momento que se vive es lo inexplicable con lo que parece irreal. Pero no esta es la realidad que un descuido, negligencia y la imprudencia puede generar cuando se maneja sin responsabilidad. Por eso en el día de la Familia, #JusticiaPorRicardoSierra.

Horas y horas esperando que los médicos digan mejoras y ya casi a tres meses del accidente nada queda más que esperar. En el Día de la Familia concientizamos sobre lo importante que es conducir estando atento respetando las leyes de tránsito y no distraerse con teléfonos y no tener elementos que puedan distraer la atención.

Para que después cuando el fiscal pregunte, ¿qué pasó, Melody? no tenga que escuchar "No lo ví, no frené".