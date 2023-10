Duro video contra Etchevarren de un productor agropecuario de Dolores

La vida política de Camilo Etchevarren, intendente de Juntos en Dolores, no se aleja de las polémicas, con episodios que han merecido duras condenas por parte de otras fuerzas políticas, particularmente por sus violentas expresiones mediáticas, la última de ellas sucedida en septiembre pasado contra su contrincante de Unión por la Patria en las elecciones, Juan Pablo García.

En las últimas horas se conoció un video grabado por un productor agropecuario dolorense que, en poco más de cinco minutos, no ahorró en críticas -algunas sutiles y otras directas- para con la forma de proceder del jefe comunal.

La verborragia de Etchevarren no es noticia. Además del ataque en un programa de radio contra García, el jefe comunal fuertemente alineado al PRO se ha peleado con otros intendentes bonaerenses -como fue el caso registrado durante la pandemia con su par de Castelli-, ha tenido crudas acusaciones sobre la labor de los fiscales del poder judicial dolorense, mostró posturas deplorables vinculadas al servicio de salud y hasta hizo un análisis sobre el conurbano bonaerense que aún retumba, zona a la que consideró “una fábrica de pobres, de drogas y de inseguridad”.

El video del productor agropecuario de Dolores contra Etchevarren

En esta oportunidad la polémica en torno a Etchevarren se renovó a través de Luis Saborido, el encargado de un campo situado al lado de otro que es propiedad del intendente de Dolores.

El productor agropecuario grabó un video lapidario contra el dirigente macrista que tuvo lugar luego de que el jefe comunal dolorense lo denunciara por un supuesto robo de animales.

“El señor intendente me culpó a mí de haberle sacado a los terneros que en teoría le faltan. Quisiera saber primero ¿por qué contra mí Camilo?, aunque más o menos sé los motivos, por una persona que te llena la cabeza y que volteó a varios acá en Dolores”, arranca Saborido el video dirigido expresamente a Etchevarren.

“No sé cuándo te agarra la rabia, si cuando estaba en la Sociedad Rural que te decía que hacía falta que arreglaras los caminos, y vos me decías que no, que los votos estaban en la ciudad”, le reclamó a continuación.

“Sé que tenés todo bastante acomodado, ya que la justicia en ningún momento me dijo que estaba siendo investigado y cuando mi abogado notifica de la investigación oculta, se cerró la causa. A la policía también la tenés muy acomodada, cuando fueron a realizar el recuento, sobraban más de 100 animales. Como no quisieron firmar un acta así, los mandaste para otro lado. Por ahí hubieras dejado actuar a la policía como tenía que actuar”, lo fustigó Saborido, subido a un tractor mientras grababa el video.

“Tampoco se nombra en la justicia a tu exempleado, a quien tenías en negro, quizá por eso no podía ir a declarar”, ironizó el productor posteriormente sobre la denuncia de Etchevarren, que en el ámbito rural de Dolores consideran ridícula.

Saborido también le reclama a Etchevarren por un enseñamiento contra su persona al advertir que no se controlaron otros campos linderos, donde sí se constató entre los productores que había animales que se habían pasado desde el campo del intendente.

Por último Saborido reclamó que la misma persona que realizó la inspección, fue la misma que firmó el registro de declaración y la que certificó el resultado final del operativo, sin ningún otro veedor. “Todo lo que no te convenía no estaba asentado en la causa”, agregó el productor.

Etchevarren cada vez más vinculado a los negocios en el campo

Saborido renunció a su participación en la Sociedad Rural del distrito y en el video deslizó que tiempo atrás se utilizó maquinaria de la municipalidad de Dolores para arreglar campos vinculados al Ejecutivo en zonas linderas a General Guido.

“No sé cómo viene el asunto, lo único que sé es que por el lado del campo no tenés mucho acompañamiento. En su momento fue el boom de la soja, los alquileres arriba. Ahora es el boom Camilo, llamar directo a los dueños de los campos para ofertar un poco más, así sacan a los que nos estamos rompiendo el traste, con un alquiler que desde hace dos años es para pérdida. Vos no sé cómo hacés, cómo es tu situación para pagar más y todavía llamar y decir que se los alquilás vos esos campos. Cuando arrancaste no tenías ni para echar liebres en los potreros tuyos. Ahora alquilás potreros por todos lados y nadie te dice nada. Te estoy preguntando cómo hacés, por ahí nos podías dar una charla a los pequeños productores para ver cómo se hace para pagar esos alquileres. Estaría bueno que nos asesores”, lo fustigó.

“Me parece que ya llegó la hora Camilo, andá tranquilo, ya se te fue de las manos, como los animales que se te iban para todos lados y se te desbandaban, te pasa lo mismo. Te voté la última vez, obviamente en esta no. Hay mucha gente que está disconforme. Y sé que nadie le pondrá me gusta a esto por el miedo que te tienen”, cerró el productor.