Juan Pablo García: “Dolores tiene que dejar en el pasado las agresiones violentas”

Juan Pablo García se encuentra ante una posibilidad concreta de arrebatarle el mando del Ejecutivo dolorense al actual jefe comunal Camilo Etchevarren, quien busca su quinto período al frente de la intendencia: menos de cinco puntos los separaron en las Paso de agosto último, un escenario muy parejo para las elecciones generales del mes próximo.

García compite en Dolores como líder de Unión por la Patria, donde no hubo internas en ningún espacio. Reunió el interés de 34,59% del electorado (5.905 votos) contra el 39,36% a favor de Etchevarren (6.720 sufragios).

Con 1.369 votos en blanco y 166 nulos, la exigua diferencia de 800 votos entre García y Etchevarren supone una contienda electoral atrapante que, además, ha generado serias rispideces de campaña.

En las últimas semanas Etchevarren volvió a generar polémica por otra de sus clásicas agresiones públicas, en esta oportunidad contra García; una postura que se ha vuelto muy regular en el jefe comunal del PRO en los últimos años, con ataques a otros intendentes bonaerenses -como fue el caso registrado durante la pandemia con su par de Castelli-, con duras acusaciones sobre la labor de los fiscales del poder judicial dolorense, con posturas deplorables vinculadas al servicio de salud y hasta con un análisis sobre el conurbano bonaerense, zona a la que consideró “una fábrica de pobres, de drogas y de inseguridad”.

García respondió a las agresiones hechas por Etchevarren en declaraciones radiales, a las que calificó de “irreproducibles”.

“Queremos cambiar para gobernar de otra manera y hacer política desde el respeto y la humildad. No vale todo”, aseguró el referente justicialista en Dolores en un video publicado en sus redes sociales.

Al dirigirse a los vecinos del distrito, García manifestó: “Si ustedes me acompañan, vamos a dejar en el pasado la violencia y las agresiones”.

“Esta forma de actuar y de expresarse, no nos puede representar, esta forma de hacer política es la que debemos cambiar, la descalificación, la amenaza y la violencia a quien no puede dominar, solo habla de sí mismo. Vine a plantear otra manera de gobernar, con ideas, con proyectos y sobre todo con respeto”, sentenció el candidato de UP.