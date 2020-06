Etchevarren sobre el cruce con Echarren: “Más que entrar a Dolores él busca hacerse la víctima”

Un particular episodio tuvo lugar el miércoles en la noche en el partido de Dolores, protagonizado por el intendente del lindante distrito de Castelli, Francisco Echarren, quien fue impedido de ingresar a la ciudad para ir al hospital San Roque por no tener un permiso de acceso.

Luego de que este jueves la municipalidad dolorense anunciara la presentación de una denuncia formal contra el jefe comunal de Castelli por violación del decreto de aislamiento social obligatorio, el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, diálogo con el programa ATR de 0223 Radio para dar su visión de lo sucedido.

“Es un hecho lamentable, él anda por todos los medios buscando prensa, se pasea haciéndose la víctima y lo cierto es que es una gran mentira” expresó Etchevarren en primera instancia.

“Dolores es una ciudad de entre 35 y 40 mil habitantes, no tenemos coronavirus, no lo hemos tenido y para no tener coronavirus desde hace 90 días hemos cerrado la mayoría de los accesos. Tenemos un control muy importante, de temperatura, de desinfección y de pedir los permisos a cada persona. Yo me enteré de lo que sucedió con el intendente de Castelli al otro día, porque andaba por todos los medios diciendo que no lo habían dejado entrar a Dolores. Y lo que sucedió, por lo que me cuentan los inspectores municipales, es que vino a querer entrar, a patotear sin tener ningún permiso. En Dolores la ley es pareja, los inspectores le pidieron que regresara a su ciudad porque no traía el aval correspondiente”, explicó el intendente dolorense.

En esa línea, Etchevarren agregó: “Las personas que no traen el permiso no pueden entrar a la ciudad de Dolores. Él hace lo mismo en su ciudad como lo hacen muchos intendentes del interior del país que no queremos agarrarnos la pandemia. En mi caso, a 15 días de que nos liberen la fase 5, lo que ha permitido tener el comercio abierto, a los chicos y a la gente mayor caminando todos los días, a tener reuniones de hasta 10 personas, y en un contexto en donde cierran todos los días negocios y a la gente le falta trabajo, como intendente tengo la responsabilidad de cuidar a mi ciudad. Por el lado de la salud, para que no entre el virus, y por el lado de la economía, porque hemos tenido un logro ante todo el lamento diario de lo mal que está la gente”, esgrimió el jefe comunal.

Dolores cuenta actualmente con cuatro accesos habilitados a la ciudad, de los cuales solo uno queda operativo en horas de la noche. Al respecto, Etchevarren detalló: “Se desinfecta el auto, se toma la temperatura, se presenta el permiso, se abren los baúles. No queremos que ingrese quien no tiene porque entrar a Dolores. Y lo digo públicamente, hacemos cumplir el decreto y los protocolos. La persona que no tiene permiso, no ingresa. Y este intendente vino sin el permiso. Esa es la verdad, lo demás es todo mentira para ponerse en víctima. Acá la ley en Dolores -a lo que esta persona no está acostumbrada- es para todos” fustigó el titular del Ejecutivo dolorense.

Etchevarren contó que Echarren tiene su contacto telefónico e insistió en criticar duramente la actitud de su par: “Me entero de la novela de Echarren por los medios al otro día. Él siempre fue un intendente difícil. Anduvo por todos los partidos, en la gestión anterior estaba con Cambiemos. Lo echaron por su incapacidad y no lo alcanzan a echar del cargo que denuncia penalmente a María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri. En política cuando vos tenés la culpa y te sacan por que no te salen bien las cosas y salís a denunciar, es falta de código. Es lo que se llama traidor. Estaba en el kirchnerismo, se vino con Vidal, cuando ella pierde, la denuncia y vuelve otra vez al justicialismo. Nadie le cree, es un desesperado por andar en los medios”, lanzó.

El intendente dolorense explicó que él hubiera estado dispuesto en ir a recibir a Echarren y explicarle la situación. “Si él me hubiera llamado, me presento en el acceso, le digo que me de lo que quiera mandarle a su mujer y que él sin el permiso no puede entrar, porque todo el mundo nos está mirando y nosotros que somos la autoridad somos los que debemos dar el ejemplo. Sobre esa política tan desprestigiada, tenemos que ser ejemplo”, entendió.

Por último, Etchevarren avisó: “Es peligroso políticamente este muchacho. Hace cosas que no tienen sentido. A mí los inspectores no me llaman por las 200 personas que rebotan por día en cada acceso. Voy a seguir haciendo esto y si vuelve otra vez a Dolores sin permiso, tendrá que volverse otra vez a Castelli. Él lo que busca, más que entrar a Dolores, es medios, hacerse la víctima, y la verdad es que nadie sabía que había tenido un bebé. Es una persona peligrosa, parece que quiere ir al Bailando” ironizó.

“Yo llevo cuatro mandatos, tengo excelente relación con todos los intendentes, por lo menos con los que conozco, 16 años de gobierno, nunca me pasó esto. Él no habla, va a los medios y llora. Es penoso. Por suerte no hay intendentes como este. Y tengo que salir obligado a contestar porque anda diciendo cualquier cosa. Estamos con el corazón en la boca las 24 horas con esta pandemia, no podemos arriesgarnos. Es una hazaña poder tener un día más sin coronavirus” concluyó el intendente dolorense.