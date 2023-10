Pietro, el italiano que hace 75 años vive en Mar del Plata, fue a votar y se emociona con la bandera argentina

Como muchos argentinos, Pietro se levantó temprano y fue a votar a la Municipalidad, donde hay 5 mesas habilitadas para unos 2.500 extranjeros. Junto con la sede comunal, los no nacidos en el territorio nacional puede votar en 17 lugares, con cinco mesas en cada uno de estos lugares.

Luego de emitir su sufragio, 0223 habló con Pietro, que a sus 83 años, contó como vive este particular jornada, recordó su amor por ambos países y su emoción hasta las lágrimas cuando ve la bandera celeste y blanca.

-¿Pietro, siempre viene a votar?

- He venido a votar siempre porque me gusta votar.

-¿Cuánto hace que vota en Argentina?

-Y calculá que estoy hace 75 años en la ciudad de Mar del Plata. El 27 de septiembre hizo 75 años que estoy en la Argentina.

- O sea que votó desde la recuperación de la democracia a todas las veces que quiso.

-La mayoría de las veces. Por ahí alguna que no me encontró en Mar del Plata, entonces no he votado, porque me fui 5 años a España.

Como muchos extranjeros, Pietro votó en una mesa del palacio municipal. Foto: 0223.

-¿Usted ya se siente más argentino que italiano o todavía conserva su italianidad intacta?

-Lo que tenés adentro no lo podés cambiar. Pero cuando yo veo la bandera argentina, veo la bandera y me emociono. La amo. No me la toquen. Tampoco la italiana. Y en la cuadra donde yo vivo (en Villa Primera), de hace mucho, muchos años, el único que levanta la bandera argentina soy yo. Pero antes levantaba las dos. Tengo un mástil pintado celeste y blanco donde primero va la bandera argentina arriba y después la bandera italiana más abajo.

-Pietro, usted me dijo, es de la Isla de Isquia. ¿En Mar del Plata, hay una gran cantidad de coterráneos?

-El puerto de Mar del Plata creo que debe ser nuestro. Aunque yo no vivo en el puerto, vivo acá cerca de Parque Luro. Pero bueno, todos mis familiares están en el puerto. Y todos los de Isquia están en el puerto.

-¿Por qué vinieron de Isla de Isquia a Mar del Plata? ¿Qué fue lo que los traía acá?

La guerra. Y a Mar del Plata, el mar. Nosotros vemos el mar. Yo me voy a Córdoba porque tengo hijos en Córdoba. Pero allá me falta el mar. Lo amo. Nos criamos a 5 metros de las olas del mar. Tenía la tierra de mi abuelo. Mi padre prisionero de guerra, combatiente de guerra, mis abuelos, todos mis antepasados. Una merda. Perdóname el vocabulario. Y mi padre dijo, bueno, nos vamos a un país. Mi abuelo le decía, `paterno, sacame a estos chicos de acá. Porque cada 25 años tenemos una guerra. Busca un país neutral y allá me lo dejas, aunque yo no lo vea más´.

Mira ahora, si me permitís: este país a los extranjeros, de buena voluntad, nos dio todo. Tenemos que ser agradecidos. Mira, yo te voy a explicar. Tengo un hijo arquitecto. Gratis me lo enseñaron en la Argentina. Tengo un hijo ingeniero en electrónica. Mi hijo es el arquitecto profesor de la facultad de acá, de arquitectura. Tengo un nieto médico que está trabajando en la provincia de Córdoba. Tengo una nieta profesora de inglés. Tengo otra nieta que va a la facultad en Córdoba. Eso me lo dio la República Argentina. Y yo con 83 años y medio sigo trabajando. El país se hace trabajando.