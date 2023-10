Montenegro: "Quiero acelerar todavía más las habilitaciones y llegar a habilitar 10 comercios por día"

A tan sólo unas horas de ser reconfirmado en el cargo con el apoyo de más de 159 mil votos, el intendente Guillermo Montenegro lanzó una apuesta ambiciosa y adelantó que en su segundo mandato buscará duplicar el número de habilitaciones que autoriza por día la municipalidad para permitir la apertura de nuevos comercios y empresas en la ciudad. Así, el jefe comunal ratificó que uno de los pilares de su gestión volverá a estructurarse sobre el desarrollo de la producción y el trabajo.

A principios de este año, se puso en marcha el nuevo régimen que impulsó el oficialismo en el Concejo Deliberante para simplificar una serie de trámites burocráticos y dar la posibilidad a emprendedores de conseguir su habilitación con una demora no mayor a las 24 horas. Bajo ese sistema, en el Ejecutivo destacaron que se logró, en promedio, generar 5 habilitaciones por día. Pero ahora Montenegro va por más.

"Yo quiero acelerar más aún la cantidad de empresas y de comercios que se habiliten en nuestra ciudad. Hoy son aproximadamente 5 por día, y yo no me conformo con eso: quiero que sean 10. Esto también tiene que ver con las necesidades que te van planteando los vecinos y me parece que hay que buscar y plantear objetivos desde ese lugar", sostuvo Montenegro, en una conferencia de prensa que brindó pocos minutos después que el escrutinio provisorio confirmara la tendencia irreversible que le permitió al intendente derrotar a Fernanda Raverta en otro duelo electoral.

Montenegro festejó en el búnker del Hotel Dorá junto a su esposa y algunos de sus hijos. Foto: 0223.

El jefe comunal apostó nuevamente por "buscar las mejores soluciones para todos" y "pensando siempre en el que quiere hacer las cosas bien". "Al que labura, al que toma la decisión de emprender, al marplatense que se esfuerza es al que hay que darle posibilidades y oportunidades", alentó.

Consultado por 0223, el intendente reiteró el agradecimiento de vecinos y destacó con "orgullo" la oportunidad de haber sido reelecto para conducir los destinos de la municipalidad en 2024, el año en que Mar del Plata cumplirá 150 años de vida. "Yo fui alumno de cuarto grado cuando cumplimos los 100, así que eso habla de que estoy viejo", comentó, entre risas.

"Me da alegría poder compartirlo con todos. A mí me toca circunstancialmente ser intendente, y estar en esta posición para poder festejar con todos es muy lindo. Lo más importante es que todos nos sentamos representados y ver cómo podemos conformar las mejores actividades durante todo el año porque todo esto habla de una alegría, de un orgullo de nuestra ciudad y de los marplatenses que es muy importante que lo hagamos notar", reflexionó al respecto.

"Voy a seguir trabajando del lado de los marplatenses"

Aunque la elección presidencial aún no está definida, Montenegro ya tiene certeza que deberá gobernar y convivir otros cuatro años con una Provincia y una Nación de colores políticos distintos. La gestión actual estuvo atravesada por constantes reclamos de recursos y fuertes denuncias de "discriminación" desde el municipio, y el segundo mandato ya implica un desafío para reconstruir el diálogo con las autoridades que responden a fuerzas opositoras.

"Para trabajar siempre voy a estar del lado de los marplatenses, no importa el color político del gobierno nacional y provincial. Ya felicité al gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario, entiendo que hay que ser respetuosos y voy a trabajar como siempre: si toman medidas que nos afectan, reclamaré y si se toman medidas que nos ponen en el lugar que nos corresponde, acompañaré desde el lugar que tenga que acompañar que es el de un vecino al que lo eligen 4 años para estar en este lugar", aclaró.

Por otra parte, el intendente también evitó especular sobre el eventual apoyo que podría manifestar Juntos por el Cambio hacia Sergio Massa o Javier Milei, los dos candidatos que disputarán el balotaje para decidir el futuro presidente: "Los votos no le pertenecen a un espacio ni a nadie: son de la gente. Así que cada uno es absolutamente libre de decidir lo que quiera, y hasta me parece que se menosprecia al electorado cuando se hacen estos planteos".