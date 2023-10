Kicillof definió a Milei como un “terraplanista de la economía” y se refirió al "Yategate"

El gobernador Axel Kicillof brindó este jueves una al diario El País de España en la que se refirió al candidato libertario, al caso Insaurralde, al gobierno nacional y su gestión en Buenos Aires.

Respecto al caso Insaurralde alegó que no puede “actuar sobre presunciones” y que él no es juez, para opinar sobre las versiones que lo vinculan al exfuncionario con el juego. Asimismo dijo sentir “bronca” por lo que pasó y relacionó este tipo de cuestiones al crecimiento del presidenciable libertario, Javier Milei, a quien lo fustigó y hasta lo comparó con un curandero.

Kicillof insistió en que no sabía sobre el viaje de quien era su coordinador de ministros, dijo que si hubiese estado al tanto le hubiese dicho que no viajara y que por todo eso se lo apartó del gobierno provincial. “No sabía que estaba en un yate y eso no es compatible con mi gobierno”, remarcó.

Para reafirmar la celeridad con la actuó, Kicillof se refirió al viaje de Eugenio Burzaco, el ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, cuando fue asesinado el ingeniero Mariano Barbieri en Palermo, lo que le costó el puesto. “Tardaron, encubrieron, taparon, se hicieron los distraídos, no dieron la cara. Yo di la cara inmediatamente y actué inmediatamente”, contrastó.

Durante el reportaje además, el mandatario bonaerense fue consultado por las ideas económicas de Milei, a quien apodó “terraplanista de la economía”.

“Milei es miembro de un grupo muy pequeño, marginal, desplazado hoy de la academia y sin ningún peso, que son los economistas austríacos. Es una escuela cuyos últimos avances teóricos ocurrieron en los últimos tres decenios del siglo XIX. Más antiguo, más fuera de época, más refutado no puede ser. Es una escuela muy fudamentalista que piensa que el mercado solo resuelve todo”.

Además, explicó que “a veces brota esta escuela en momentos determinados, generalmente vinculados a determinadas crisis y, obviamente, termina con soluciones de extremo como la dolarización, que es en realidad una manera de decir que no debe haber ni Estado ni moneda. Es como un terraplanismo en economía. Es una novedad: nadie hasta ahora había dicho ‘voy a resolver los problemas de la Argentina con ideas añejas y ridículas de economistas austríacos del siglo XIX’”. En ese sentido, consideró que no cree que las ideas económicas le hayan dado el triunfo. Y lo comparó con un curandero.

“¿Hay mucha inflación? Sí. ¿Hay muchas cosas que no andan bien? Sí. ¿Hay frustración? Sí. Milei tampoco va a convencer con argumentos económicos. ¿Qué es lo que ofrece entonces? Un milagro. Lo voy a hacer con una metáfora. Una persona tiene una enfermedad, consulta a su médico y no se lo resuelve. Consulta a otro médico y tampoco se lo resuelve. Y entonces termina en el curandero, y lo digo sin menospreciar ninguna creencia. Pero lo que aparecen son milagros. Presuntos milagros. Dolarizar”, cerró Kicillof.