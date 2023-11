El Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata se pronunció en contra de Milei y Macri

A pocos días del balotaje en el que se definirá el próximo presidente de la Argentina, la fórmula Milei-Villarruel sigue cosechando rechazos en el campo popular. Ahora se sumaron les integrantes del Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata y Batán, que a través de un comunicado difundido en las últimas horas sentó la postura del espacio. "Si algo sabemos las mujeres y diversidades es que nadie se salva solo, que las desigualdades e injusticias siempre las pagamos nosotres y que al libre mercado no le importan nuestros derechos. Necesitamos un Estado presente, eficaz y empático que está muy lejos de ser lo que propone Milei y su nuevo jefe Macri", señalaron en el texto.

"La libre portación de armas y la negación de los femicidios fueron de los primeros planteos de Milei. En el modelo de la guerra de todos contra todos sabemos quienes pierden: los de abajo, los pibes y pibas, nosotres. El 97% de los registrados para portar armas son varones y 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego. Milei no solo niega los femicidios sino que desconoce el impacto que tendría sobre nuestras vidas el temita de libre portación de armas. Si le gustan los tiroteos masivos de EEUU que se vaya él, acá cuidamos y queremos la vida", agregaron.

A su vez, repararon en que "la propuesta de una candidata de Milei para sancionar una ley de protección y derechos para los padres que abandonan a sus hijos también nos alertó. Los hogares monomarentales a cargo de mujeres son mayoría y también son mayoría los varones que incumplen con la cuota alimentaria: casi 7 de cada 10 padres incumplen la cuota o la pagan de manera irregular. Una vez más queda demostrada que son una falsa libertad: libertad no puede ser quitarse responsabilidades sobre la crianza y cuidados de hijos, libertad es maternar con derechos, asignación universal por hijo, libertad es anticonceptivos, ESI y aborto legal para no morir."

Por otro lado, enfatizaron que "negar la brecha salarial también parece una joda pero es otro de los pensamientos de Milei que nos invisibiliza pese a que la economista neoyorquina Claudia Goldin recibió el premio Nobel de Economía por su investigación sobre las diferencias de género en el ámbito laboral. La brecha salarial es reconocida a nivel mundial y en Argentina es del 25%. Para Milei no existe, o no existimos. Y podemos seguir, educación con vouchers y que el porno reemplace la ESI, negar el terrorismo de Estado, promover la venta de órganos o poder “elegir” morir de hambre son algunas de las ideas de Milei que ahora se matizan con las de Macri. Milei solo propone cerrar los ministerios de mujeres y diversidades evidentemente no son prioridad nuestras necesidades en la agenda. Denigrarnos, violentarnos e invisibilizarnos es lo que mejor sabe hacer".

"La remontada histórica del 22 de octubre tuvo mucho que ver con nosotres, con que no nos resignamos ni nos quedamos en nuestras casas, con que salimos a debatir, a convencer y a votar. Nuestra voluntad se vio en las urnas, una voluntad que quiere un modelo de país más humano con políticas públicas y redistributivas, que no se pongan en juego nuestros derechos conquistados y que no ponga los pies en la Casa Rosada una ultra derecha fascista donde no es prioridad nuestras necesidad en la agenda. A la derecha y a Milei le decimos nunca más. Son 30.000!", expresaron.

Por último, definieron: "Feminismo para todas, todos y todes es libertad. Es justicia e inclusión. Es más derechos y menos derecha. Es democracia, memoria y comunidad. Es Argentina SI, por eso al feminismo no nos da igual".