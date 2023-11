Andahazi repudió a la diputada de Milei que elogió a Pampillón: "Salió a justificar a un neonazi"

El legislador electo del Parlasur por Juntos por el Cambio (JxC), Federico Andahazi, expresó un fuerte repudio contra la diputada electa de Javier Milei, Lilia Lemoine, después que reivindicara por redes a Carlos Pampillón, quien carga desde hace un año con un procesamiento en su contra por liderar una banda neonazi en Mar del Plata en el marco de una causa que se tramita en la Justicia Federal.

En sus declaraciones de anoche a LN+, Andahazi dijo que Lemoine podía no haber sabido que Pampillón "era nazi" pero que sí debió haber captado que el discurso del marplatense (al que llamó "patriota") partía de un "pensamiento neonazi". "A mi la cuestión del antisemitismo me desvela", insistió el escritor y lamentó que una figura como Lemoine, que "sale a justificar un neonazi", sea diputada electa y a partir del 10 de diciembre "va a tener una banca".

En su cuenta de X (exTwitter), la futura legisladora había compartido un video del dirigente marplatense de ultraderecha donde llama "a poner las pelotas" y expresó: "Mensaje de un Patriota. Basta de mordaza ideológica". Lo curioso es que en el mismo posteo varios seguidores le advirtieron a Lemoine por los antecedentes de Pampillón pero ella lo minimizó: "No sé, solo tomo sus palabras. Por lo demás que lo juzgue la justicia".

El posteo de la diputada de Milei que causó un repudio generalizado.

Andahazi, autor de más de una decena de novelas, ganador del Premio Planeta en 2006 y en su momento crítico muy duro del kirchnerismo, hizo extensiva sus críticas hacia la figura de Milei por su capacidad para "pasar del amor al odio con una facilidad y un nivel de extremismo muy impactante".

Así, el escritor mostró incertidumbre de cara al domingo. "Yo no quiero mantener el sistema como está, pero no lo quiero cambiar a costa de cualquier cosa", aclaró, y confesó: "Yo temo que al ir a votar al cuarto oscuro no me funcione el sistema motriz. Es decir, no sé si mi brazo va a aceptar la orden de agarrar la boleta (de la fórmula Milei-Victoria Villarruel); la orden de doblarla, de meterla en el sobre. Me cuesta mucho. No sé qué va a pasar cuando entre al cuarto oscuro".

Los antecedentes de Pampillón

Desde noviembre del año pasado, Carlos Pampillón está procesado por la Justicia Federal "en calidad de autor penalmente responsable del delito de tomar parte en calidad de 'jefe' u 'organizador' de una agrupación destinada a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, en concurso ideal con el delito de participar en una organización o realizar propagandas basadas en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma, que concurre en forma real con el delito amenazas, todos agravados por haber sido cometidos por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad respecto del hecho por el cual fue indagado".

El procesamiento se da en el marco de una causa que tramita en la Fiscalía Federal N° 2, y que se desprende de una "investigación residual" que permitió, hace cinco años y medio, condenar a una "patota neonazi" por realizar una seguidilla de ataques de odio en Mar del Plata, entre 2013 y 2016. Allí, un tribunal federal dictó condena contra Oleksandr Levchenko y también contra Alan Olea - yerno de Pampillón - y Gonzalo Paniagua a 9 años de prisión, a Nicolás Caputo a 8 años y medio, Giuliano Spagnolo a 5 años y seis meses, a Franco Martín Pozas a 4 años y seis meses, y a un tratamiento tutelar de 2 años a Marcos Caputo, ya que era menor de edad al momento de los hechos denunciados. Cada una de las condenas fueron confirmadas el 21 de febrero de 2020 por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.

Pampillón también fue señalado como responsable de instigar los ataques y escraches que sufrieron el monumento de la Memoria, Verdad y Justicia de la Base Naval y el Centro de Residentes Bolivianos, en 2011 y 2014, respectivamente. En este último caso, previo a blanquear la pared, los agresores escribieron la siguiente leyenda: “Fuera Bolivia de Salta. La Patria no se negocia. Ojo. Arderá el escarmiento. Fonapa-La Giachino. Viva la patria carajo”.

El dirigente estuvo a punto de ir un juicio oral por los delitos de "daño agravado por ser cometido contra un monumento, en venganza de la determinación de una autoridad y por ser discriminatorio" pero finalmente lo evitó tras acordar una probation, que avaló el fiscal Juan Manuel Pettigiani.