Pampillón dijo que "admira muchísimo" a Villarruel y reivindicó a Videla: "Cada día lo veo más honesto"

Carlos Pampillón, el dirigente marplatense procesado por ser un líder nazi y que fue reivindicado como “patriota” por una diputada electa del espacio de Javier Milei, reconoció como un “tipo honesto” al dictador Jorge Rafael Videla y confesó que “admira muchísimo” a Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza que defiende a genocidas y represores.

Después del fuerte revuelo político que causó el posteo de la libertaria Lilia Lemoine donde compartió un video de Pampillón en el que llamaba “a poner las pelotas”, el integrante de Renacer Federal brindó una entrevista radial al periodista Reynaldo Sietecase para esclarecer su postura.

A pesar del procesamiento en su contra que dictó hace un año la Justicia Federal, Pampillón aclaró que no es nazi y sostuvo: “Sí soy de derecha, sí soy patriota, y tengo una posición polémica respecto a la lucha antisubversivo”. “Yo reivindico la lucha antisubversiva y que el 90 por ciento de la población argentina aplaudió a Videla el 24 de marzo de 1976”, dijo.

El posteo de Lemoine donde llamó "patriota" a Pampillón.

Al igual que como hizo Milei en el primer debate presidencial, el dirigente marplatense cuestionó la cifra de los 30 mil desaparecidos y consideró que en los ’70 hubo una “guerra” en el país.

“¿Van a hacer una ley contra el negacionismo para los que no creemos que fueron 30 mil desaparecidos y que fueron 8 mil o 6800?”, planteó, y apuntó: “Hay relatos fantasmagóricos, algunos son reales (sobre los testimonios de las personas que fueron secuestradas y sometidas a torturas), pero la cifra es relevante porque partís de una discusión de mentira y de falsedad”.

Pampillón, de todos modos, declaró que no reivindica la dictadura pero sí “muchas de sus acciones”. “Yo visito muchísimos pueblos del interior argentino y hay una inmensa mayoría de gente callada, que no tiene voz, que la callan, que no la dejan opinar, que dice que vivía perfectamente entre el año 76 y 83. Estaba más segura y más feliz, los chicos eran libres en las calles”, justificó.

La guerra por la soberanía de las Islas Malvinas que se libró contra Reino Unido fue otra de las acciones que rescató el referente de Renacer Federal de la dictadura. “Fue un triunfo escondido, estuvimos a 14 horas de ganar la guerra. Escuché al general de las tropas inglesas, lea los libros”, le sugirió el periodista Sietecase.

En este sentido, Pampillón también afirmó: “Estoy de acuerdo con lo que dijo Milei de Margaret Thatcher: si yo hubiese estado en la guerra dirigiendo a mi país, hubiese hecho lo mismo que hizo Thatcher contra el bando contrario. Puedo admirar a un enemigo por más que sea un enemigo y no piensa como yo”.

Javier Milei y Victoria Villarruel.

"Videla es un tipo que cada día que lo estudio lo veo más honesto porque se fue mucho más pobre de lo que entró a la función pública, fue uno de los gobiernos que dejó más obras hechas, nunca se volvieron a hacer autopistas, hospitales y balnearios como en esa época, destacó Pampillón.

De cara al balotaje del 19 de noviembre, el dirigente procesado dijo que votara “por descarte” a Milei aunque confesó que admira “muchísimo” a Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza. “Creo que es de las políticas más brillante que hay en este momento en la política argentina”, definió.

Durante la campaña, Villarruel se ha encargado de expresar una férrea a los represores que cometieron atrocidades en los períodos más oscuros de la historia argentina. De hecho, en el último debate en el que participó en TN con Agustín Rossi, reivindicó y presentó como “víctima” a Juan Daniel Amelong, quien acumula cinco condenas por delitos de lesa humanidad.

El procesamiento de Pampillón

Desde noviembre del año pasado, el dirigente fue procesado por la Justicia Federal "en calidad de autor penalmente responsable del delito de tomar parte en calidad de 'jefe' u 'organizador' de una agrupación destinada a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, en concurso ideal con el delito de participar en una organización o realizar propagandas basadas en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma, que concurre en forma real con el delito amenazas, todos agravados por haber sido cometidos por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad respecto del hecho por el cual fue indagado".

El procesamiento se da en el marco de una causa que tramita en la Fiscalía Federal N° 2, y que se desprende de una "investigación residual" que permitió, hace cinco años y medio, condenar a una "patota neonazi" por realizar una seguidilla de ataques de odio en Mar del Plata, entre 2013 y 2016. Allí, un tribunal federal dictó condena contra Oleksandr Levchenko y también contra Alan Olea - yerno de Pampillón - y Gonzalo Paniagua a 9 años de prisión, a Nicolás Caputo a 8 años y medio, Giuliano Spagnolo a 5 años y seis meses, a Franco Martín Pozas a 4 años y seis meses, y a un tratamiento tutelar de 2 años a Marcos Caputo, ya que era menor de edad al momento de los hechos denunciados. Cada una de las condenas fueron confirmadas el 21 de febrero de 2020 por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.

La advertencia de los seguidores a Lemoine.

Cuando el fiscal Santiago Eyherabide llamó a declarar a Pampillón, sostuvo que contaba con prueba suficiente para entender que el dirigente era el "líder" de las organizaciones neonazis que actuaron en Mar del Plata hace una década: “La línea en el tiempo que puede trazarse a partir del análisis de la totalidad de las investigaciones, respecto del accionar de estas organizaciones, es lo que robustece la hipótesis de que estas actuaban en conjunto bajo el liderazgo de Pampillón, sin perjuicio de las distintas facciones que pudiera haber".

Y al momento de dictar el procesamiento, el titular a cargo del Juzgado Federal Nº1, Santiago Inchausti sostuvo que el dirigente aplicó “violencia verbal y exacerbación de prejuicios basados en cuestiones ideológicas, raciales o religiosas”. "Esto constituye una intolerancia social en la cual se trata de imponer de manera totalmente arbitraria al sistema democrático sus ideas, basadas en la fuerza y temor“, aseguró el magistrado.

La causa fue impulsada por Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), una organización no gubernamental fundada en 1935, que se dedica a luchar contra el antisemitismo y los discursos de odio, en pos de preservar los derechos humanos y la seguridad de la comunidad judía.

Más antecedentes

Pampillón está procesado por promover "ataques de odio" y "supremacistas" en Mar del Plata. Foto: archivo 0223.

Carlos Pampillón también fue señalado como responsable de instigar los ataques y escraches que sufrieron el monumento de la Memoria, Verdad y Justicia de la Base Naval y el Centro de Residentes Bolivianos, en 2011 y 2014, respectivamente. En este último caso, previo a blanquear la pared, los agresores escribieron la siguiente leyenda: “Fuera Bolivia de Salta. La Patria no se negocia. Ojo. Arderá el escarmiento. Fonapa-La Giachino. Viva la patria carajo”.

El dirigente estuvo a punto de ir un juicio oral por los delitos de "daño agravado por ser cometido contra un monumento, en venganza de la determinación de una autoridad y por ser discriminatorio" pero finalmente lo evitó tras acordar una probation, que avaló el fiscal Juan Manuel Pettigiani.

En el marco de la probation que se le había concedido, el neonazi debió aceptar el alejamiento de su actividad en el Foro Nacional Patriótico (Fonapa) por el término de tres años y cursar Derecho Constitucional en la facultad de 25 de Mayo casi Hipólito Yrigoyen, además de cumplir con un resarcimiento económico al Municipio en virtud de los gastos que generaron sus acciones. En 2019, la Justicia consideró que Pampillón cumplió con estas medidas, por lo que dio por extinguida la acción penal en su contra y dictó el sobreseimiento.