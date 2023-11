Silvia Chumilla: "La radio sigue siendo el amor de mi vida"

Silvia Chumilla es portadora de una de las voces más reconocidas de Mar del Plata. Integrante de una familia ligada a los medios de comunicación, inició su carrera en la década del 70 en la emblemática LU6 Radio Atlántica, donde se desempeñó hasta su retiro y fue la voz de reconocidas empresas de la ciudad además de incursionar en el formato del magazine televisivo y en los últimos años, se desempeñó como docente de Locución de la carrera Locución Integral de Radio y TV . Este viernes, la hija del recordado locutor y redactor Vicente Chumilla fue reconocida por su trayectoria por el Honorable consejo Deliberante.

La distinción a la locutora la tomó por sorpresa "Uno trabaja, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en un mismo medio en LU6 Atlantica desde que empecé hasta que me jubilé. Mientras tanto hice televisión, FM, etc. Pero nunca dejé la radio, entonces la relación con los oyentes es muy fuerte porque nos hemos acompañado. Yo estoy segura que los acompañé un 24 de diciembre o un 31 de diciembre, pero ellos también me acompañaron a mí, que estaba solita en el estudio", dijo Silvia, en diálogo con 0223.

Durante su carrera, Silvia trabajó como partenaire de Raúl Calviño, Juan Alberto Mateyko y Ricardo Pérez Bastida, entre otros legendarios locutores. " Gente que además sabía su profesión, Tengo recuerdos hermosísimos y además grandes conductores, gente con muchos valores, que tuve la suerte de poder acompañarlos como locutora del programa, ¿no? claro. Así que fantástico, yo estoy muy feliz", recordó la locutora.

Silvia Chumilla comenzó a trabajar en diciembre de 1971 en los estudios de LU6 Radio Atlántica, donde se desempeñó como locutora hasta 2018. En forma paralela se desempeñó como docente en la carrera de Locución Integral de Radio y TV y actualmente es un rol que continúa ejerciendo , aunque con un alumnado diferente. "En este momento estoy dando clases, talleres, para el programa de Pami que tiene para adultos mayores en la Universidad Pública y en Atlántida", contó serena y eligiendo cada palabra durante su discurso.

"Los medios de comunicación han cambiado en algunos aspectos, con los avances tecnológicos sobre todo. Me maravilla, me parece fantástico poder hacer un streaming", aseguró la docente tras considerar que "hay que adaptarse y adoptar también ese tipo de metodologías nuevas, de tecnología que nos comunica mucho más, así que me parece bárbaro", reflexionó.

Consultada sobre qué consejo le daría a quien piense en estudiar Locución, Silvia se tomó un minuto para dar una respuesta concisa: "Que tengan mucho respeto por este oficio, y por la gente que los está escuchando o los está viendo. Uno nunca sabe hasta dónde llega la palabra de uno, y cómo se dice y qué se dice, el contenido de la palabra es muy importante. Así que, como es maravilloso esto, les digo que lo hagan, que para mí sigue siendo el amor de mi vida".

Sin dejar de lado la parte crítica que la caracteriza, Silvia asegura que actualmente en el medio "hay muchos que no tienen la preparación suficiente", reconoció al tiempo que confesó que "a veces escucho a algunos chicos que no me gusta que lo hagan, porque nosotros tenemos que entender que durante la escuela primaria, la maestra nos enseñó a hablar como se debe, ¿verdad? Bueno, después viene una etapa enla que seguimos, cada uno de nosotros, hablando como podemos, como nuestro grupo de pertenencia lo hace. Los locutores serían los encargados, en este caso, desde los medios de comunicación todos, de seguir marcando cómo es esto del desarrollo de una oración, de cómo conjugar verbos. A veces escuchamos cada cosa terrible, pero no importa. Lo importante es que haya muchas voces también, muchas voces de opinión", consideró.

Me parece que para la democracia, y ya que estamos viviendo estos días tan especiales, me parece que es muy importante que haya muchas voces, que se pueda hablar, discutir, sin llegar a la violencia, pero a intercambiar opiniones", cerró la mujer que además, integra elequipo de lectores voluntarios de la Biblioteca Parlante