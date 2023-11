¿Se deroga la Ley de Alquileres? Martilleros piden prudencia y llaman a "buscar un equilibrio"

El presidente electo Javier Milei manifestó su voluntad de derogar la Ley de Alquileres que, con algunas falencias, regula el mercado inmobiliario y encendió las alarmas en el universo de los diez millones de locatarios afectados. Desde el Colegio de Martilleros de Mar del Plata piden prudencia y llaman a "buscar un equilibrio".

"Es muy prematuro salir a emitir una opinión al respecto. Queremos ser prudentes. Hay que dejar que transcurran los días para ver cuál es la decisión del nuevo Gobierno y hacer un análisis más serio", señaló Oscar Cherú, secretario del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata.

Si bien evitó dar mayores opiniones sobre la posible derogación de la Ley de Alquileres que deslizó el mismo Milei, el referente inmobiliario enfatizó que la normativa vigente en la actualidad no satisface a las partes y que es necesario "buscar un equilibrio".

En declaraciones a 0223, Cherú pidió a La Libertad Avanza que convoque al sector inmobiliario para discutir cualquier modificación o derogación que se quiera emplear. "Tenemos mucho para aportar y tenemos una opinión criteriosa. No es lo mismo legislar durante un proceso inflacionario que si no fuera tal. Hay muchos ingredientes para analizar y depende del contexto. No es una cosa ni la otra sino buscar un equilibrio razonable", insistió.

El 11 de octubre pasado, la Cámara de Diputados logró la aprobación de la reforma de la Ley de Alquileres que fue sancionada en junio de 2020. Los cambios principales al proyecto impulsado por senadores de Unión por la Patria dispone que la duración de contratos es por tres años. Además, que la actualización de precios será cada seis meses, sobre la base de la aplicación del índice Casa Propia. También regula que los contratos deben pactarse y publicitarse en pesos. En aquella oportunidad, el líder de la Libertad Avanza votó en contra de la modificación de la Ley de Alquileres.

"Si bien hubo una modificación, no terminó de satisfacer a las partes. Este nuevo capítulo que se abre merece un análisis serio sobre cómo abordar las locaciones. Tenemos que ser escuchar cuál es la propuesta del Gobierno", completó Cherú.

Milei quiere derogar la Ley de Alquileres

En declaraciones Radio Mitre, Milei afirmó que esa norma hay que “derogarla y entender que es un contrato entre partes”. “Lo único que ha hecho la Ley de Alquileres es generar daño. Terminó perjudicando a aquellos que pretendía proteger”, afirmó el líder libertario. Milei destacó además que los contratos se podrán pactar “en cualquier moneda”. “La libertad monetaria es parte de las cosas en las que queremos avanzar”, concluyó el presidente electo.

En concreto, Milei plantea volver al esquema que había antes de la existencia de la Ley de Alquileres, es decir, acuerdos que se realicen según lo que establece el Código Civil y Comercial. Hasta la sanción de la ley, en 2019, los alquileres eran por un plazo de dos años y la actualización se realizaba de forma semestral, pactada de antemano por el inquilino y el propietario y fijada en el contrato.