Más de 370 mil personas ya iniciaron su jubilación gracias al Plan de Pago de Deuda Previsional

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) trazaron un balance este miércoles del trabajo realizado en el marco de la puesta en marcha del Plan de Deuda Previsional y destacaron que más de 370 mil adultos mayores pudieron inicair su trámite de jubilación en todo el país.

"Por medio de este programa, ya son más de 370 mil personas las que al día de hoy pudieron iniciar su trámite de jubilación en las 420 oficinas que tiene el organismo en todo el país", destacaron en el organismo que conduce Fernanda Raverta.

Desde Anses recordaron que continúa vigente la iniciativa que apunta a las argentinas y argentinos que trabajaron durante toda su vida, pero no cuentan con 30 años de aportes, puedan regularizar su situación y jubilarse. "Se estima que, gracias a esta medida, 800 mil podrán jubilarse", indicaron.

Distribución por provincia

Desde su implementación, ya hay 149.136 jubiladas y jubilados en Buenos Aires; 33.660 en Córdoba; 28.501 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 27.792 en Santa Fe; 17.687 en Mendoza; 13.007 en Tucumán; 11.559 en Chaco; 10.761 en Misiones; 10.448 en Corrientes; 10.287 en Entre Ríos; 9123 en Salta; 7183 en Santiago del Estero; 6028 en San Juan; 5579 en Río Negro; 5141 en Formosa; 4730 en Jujuy; 4423 en Neuquén; 4412 en San Luis; 3528 en Chubut; 3276 en La Pampa; 2272 en Catamarca; 1921 en La Rioja; 1433 en Santa Cruz y 955 en Tierra del Fuego.

¿A quiénes alcanza?

● Mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no poseen los 30 años de aportes requeridos.

● Pueden regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive.

● El Plan de Pago de Deuda Previsional es incompatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021.

● El monto a descontar no puede exceder las 120 cuotas mensuales ni el 30 por ciento del haber mínimo vigente.

Para solicitar el Plan de Deuda Previsional, las personas deben solicitar un turno en la web de ANSES y chequear en mi ANSES sus datos personales y familiares. Para más información, pueden ingresar aquí.