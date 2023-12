Cristina Pérez queda afuera de Telefe Noticias tras la designación de Luis Petri como ministro de Defensa

Cristina Pérez confirmó que dejará el reconocido noticiero de Telefe tras la designación de su pareja como ministro. Durante las elecciones, Luis Petri fue designado como candidato a vicepresidente junto a Patricia Bullrich, y desde entonces se especulaba sobre el futuro profesional de la periodista.

Según había comentado hace un tiempo, su poca participación en el canal se debía a una política interna del medio, que la obligaba a dar un paso al costado por estar en pareja con Luis Petri: “No es un pedido, sino un reglamento interno con el que todos estamos de acuerdo”, había dicho Pérez.

Sin embargo, la periodista se encargó de confirmar finalmente la noticia y anunciar que ya no será parte del icónico noticiero que condujo por muchos años junto a Rodolfo Barili. Según contó en el programa "La Trama" de La Nación +, es oficial su salida del noticiero pero ya tiene nuevos proyectos en mente.

La periodista lo declaró durante la entrevista, mientras presentaba su nuevo libro "Es Tiempo de Renacer". En una instancia, Pérez mencionó a Luis Petri y una de las periodistas la interrumpió: "Perdoname que me meta, pero las colegas mujeres tenemos una duda ¿Cómo vas a llevar tu profesión con un ministro...". Entre risas, Pérez le dijo: "Pensé que me ibas a decir que era guapo".

Ante esto, Cristina Pérez respondió: “Este proceso lo tengo hecho, porque la cuestión me vino como un dilema cuando lo eligieron como precandidato a vicepresidente, y yo traté de tomarlo como una oportunidad. Entonces para mí va a ser intentar cosas que antes no me hubieran dejado intentar, porque el noticiero, a diferencia de un programa de opinión personal que lleva mi nombre, busca otras distancias. Ahora estamos hablando con el canal de un programa para mí el año que viene”.

“Entonces, ¿vas a dejar el noticiero?”, reiteró Laura Di Marco, periodista de LN+. “Hoy sí. Esto es nuevito, pero es así”, contestó Cristina. Con relación a la posibilidad de u nuevo programa en Telefe con su nombre, la ex conductora dijo: "No te puedo decir de qué va a ser porque si no me matan, pero también es tiempo de renacer, como mi libro”.