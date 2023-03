Cristina Pérez y Grabois tuvieron un fuerte cruce por la cesión de tierras en Chapadmalal: "Es una planera y xenófoba"

La notica por la cesión de más de 140 hectáreas de campo ubicado en Chapadmalal hacia el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) generó una gran repercusión en los vecinos de la zona y en los medios tanto locales como nacionales. La periodista Cristina Pérez habló con Juan Grabois, dirigente del MTE, en su programa de Radio Rivadavia y ambos protagonizaron un fuerte cruce por el polémico traspaso de dichas tierras.

Al comienzo de la entrevista, la conductora le consultó acerca de la denuncia penal que realizó este lunes el intendente Guillermo Montenegro contra funcionarios nacionales y responsables de la Asociación Civil Tercer Tiempo, vinculada a Juan Grabois, por la ocupación del predio de 140 hectáreas en El Marquesado. El dirigente se defendió de dicha acusación diciendo que "no es una toma de tierras" debido a que le otorgaron un permiso desde el gobierno.

Fue allí cuando comenzaron los cruces entre los dos: "Digamos que aquí deberíamos discutir que es toma de tierras y que no, porque es un poco raro que un organismo del estado reparta tierras como si le pertenecieran al funcionario a cargo", repreguntó Cristina Pérez.

"Esas tierras en 2016 Macri las puso a la venta, no las pudo vender porque era inconstitucional. Si fuera un problema de Montenegro es un tema municipal. El problema es que Macri, Larreta y Bullrich, sin conocer absolutamente nada de la situación, salieron a acusarme a mi de tomar tierras", respondió Grabois.

Luego, explicó de que se trata el proyecto, asegurando que no se "instalará ninguna familia" allí y que las tierras continuarán siendo propiedad del estado: "Lo que hay ahí es un proyecto agroecológico, del que yo tengo poco conocimiento, que lo lidera el Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata con una asociación civil en una tierra que estaba ociosa hace por lo menos 25 años".

"¿Por qué le tienen que otorgar un terreno de Mar del Plata a gente que viene de La Matanza y que simplemente tiene una conexión de identificación política con salida al mar para que hagan una granja ecológica?", cuestionó Cristina Pérez, generando la indignación de Grabois. "Es gente de Mar del Plata, de Batán, del Conicet, del INTA y de la Universidad, no hay nadie de la Matanza", respondió el dirigente.

Fue allí cuando el dirigente arremetió contra la periodista y le cuestionó: "¿Vos en qué estás en contra de que haya gente que vaya a hacer agroecología en un lugar que no había nadie?". La periodista respondió: "Lo que queda claro es que reparten tierras con afinidad política como pasa con los Mapuches".

A partir de ese entonces el cruce comenzó a subir de tono: "¿Cómo pasa con los mapuches? Mirá lo que decís. Yo no se como no se te cae la cara de vergüenza para decir que está mal darle tierras a alguien para hacer un trabajo agroecológico".

"A mi se me caería la cara de vergüenza si en vez de ir a trabajar le pido al estado que me de tierras", cruzó Pérez. "Sos una sinvergüenza. Querer que la gente no tiene tierras para hacer agroecología en un lugar que está abandonado es de mala gente", le contesto Grabois.

Desde ahí, la entrevista pasó a ser un cruce de acusaciones entre los dos. "Usted es una xenófoba, es una racista y es una clasista. Lo que usted está diciendo es de una maldad gigante", continuaba diciendo el dirigente.

En este sentido, Cristina Pérez le cuestionó a Grabois que su proyecto se realiza con la plata y recursos del estado y no propios, por lo que el dirigente le respondió aún con más fuerza: "Su radio también se queda con plata del Estado. Su sueldo en parte lo paga el Estado señora planera, planera eso es usted. Una planera que no se siente planera. Además de xenófoba y planera es una señora mentirosa. Acá no hay gente de La Matanza ni usurpadores de Tierra. Esa tierra que no se usa debe ser utilizada. Usted es una mala persona, una basura y la clara representación de la mala gente de este país, quieren todo para ustedes".

Por otra parte, Cristina Pérez le pidió que le muestre su cuil: "Seguro le gano que trabajo desde los 14 años", desafió la comunicadora. "Desde los 14 no podés trabajar porque es ilegal, no mientas, en blanco no trabajas desde los 14. Anda a mi cuil y fíjate desde cuando trabajo», contestó Juan Grabois ante el pedido de la conductora radial.

"Yo si laburo desde los 18 años en blanco en el sector privado y no subsidiado como vos sinvergüenza y cara rota. Mediocre. La gente mentirosa, xenófoba y racista como usted es un problema para el país. Espero que dios le ablande el corazón y deje de ser tan mala persona, bendiciones", cerró la entrevista con el precandidato a presidente.