Los hoteles Hermitage y Provincial abonarán un plus de temporada histórico de $400.000 en un pago

El secretario general de la Unión de Trabajadores Hoteleros de la República Argentina (UTHGRA) Mar del Plata, Pablo Santín, confirmó hoy que gracias a la gestiones realizadas, las empresas Hermitage Hotel y NH Gran Hotel Provincial abonarán un plus de temporada histórico de $400.000 a sus trabajadores y trabajadoras, el cual se concretará en un solo pago.

El dirigente hotelero y gastronómico destacó "la buena predisposición del empresario Florencio Aldrey Iglesias" para concretar que el plus de temporada sea abonado en un solo pago, como reflejo de un "merecido reconocimiento al personal" de estos establecimientos cinco estrellas de la ciudad.

"Después de las conversaciones mantenidas tras la firma del plus de temporada con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), se ha solicitado que las empresas nucleadas en la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), como los hoteles Hermitage y Provincial, adhieran al pago del plus, y hemos encontrado la mejor predisposición por parte de su responsable, cerrando un plus de temporada histórico", indicó Santín.

En ese sentido, "Florencio Aldrey Iglesias ha tenido un reconocimiento histórico para con sus trabajadores y trabajadoras, y ha decidido que el plus de temporada, e $400.000, en vez de en cuatro cuotas como ocurre con FEHGRA, sea abonado en un solo pago en sus empresas, entendiendo que es una manera de valorar el gran esfuerzo que realizan quienes trabajan en el Provincial y el Hermitage".