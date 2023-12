Devaluación, ajuste y mayor asistencia social: una por una, las 9 medidas económicas que anunció Caputo

Con una devaluación del 100% al llevar el tipo de cambio oficial de $400 a $800, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció este martes en el Palacio de Hacienda un paquete de urgencia económica que apunta a reducir el déficit fiscal, ordenar las variables económicas y evitar una hiperinflación.

“Hoy estamos recibiendo la peor herencia de nuestra historia. Un país donde los argentinos somos cada vez más pobres, sin ningún ancla fiscal, monetaria ni cambiaria. El gasto, la emisión y el tipo de cambio están descontrolados. Si seguimos como estamos, no tengan dudas que vamos a una hiperinflación y que como dijo también el presidente, podemos ver los números más altos de nuestra historia de hasta 15.000% anual”, advirtió Caputo.

Con una devaluación del 100% y mayor ajuste, el ministro destacó que el paquete de emergencia económica “tiene el objetivo simplemente de eliminar la catástrofe y reencauzar la economía”. Al mismo tiempo, para mitigar el impacto, también se anunció un refuerzo de los principales programas sociales.

Las 9 medidas económicas que anunció Caputo

1- No se renuevan los contratos del Estado que tengan menos de un año de vigencia. "Una práctica habitual en la política de incorporar miles de familiares y amigos para mantener sus privilegios", dijo.

2- Se decreta la suspensión de la pauta nacional por un año. "Durante 2023, entre Presidencia y ministerios se gastaron $34 mil millones en pauta. No hay plata para gastos que no sean necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solos para alabar las virtudes de los gobiernos de turno", justificó.

3- Los ministerios se reducirán a 9 y las secretarías a 54. "Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y del 34% políticos totales del Estado nacional", explicó.

4- Se reducen al mínimo las transferencias discrecionales a las provincias. "Recursos que lamentablemente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos", acotó.

5- El Estado no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. "No hay plata para pagar más obra pública que muchas veces termina en el bolsillo de los políticos y empresarios. La obra pública ha sido siempre uno de los principales focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado ya que el Estado, como dije, no tiene plata para llevarlas a cabo", añadió.

6- Se reducen subsidios a la energía y el transporte. "Hoy el Estado sostiene precios bajísimos a través de subsidios. De esa forma, engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos, se han dado cuenta que estos subsidios no son gratis sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan con el precio en el boleto te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Son los pobres, finalmente, quienes terminan financiando a los ricos. Adicionalmente, los subsidios al transporte en el Amba son un acto de profunda discriminación con las provincias del Interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior", prometió.

7- Se mantienen los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto 2023, se duplica la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se refuerza un 50% la Tarjeta Alimentar. "Vamos a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan, sin intermediarios. El presidente nos ha pedido que hagamos foco en la gente que más puede sufrirlo. Vamos a complementar estas medidas con una medida de importante carácter social", anticipó.

8- El tipo de cambio oficial va a valer $800. "Para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorios del impuesto PAIS a las importaciones y a las retenciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga discal para todos los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario", manifestó.

9- Se reemplazará el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico que no requerirá la aprobación previa de licencias. "Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones. Es decir, el que quiera importar podrá hacerlo y punto"