El dolor más grande de "Poroto" Cubero: murió su papá
Después de haber estado internado por una descompensación, Carlos Cubero falleció este viernes. Exfutbolista y siempre fiel compañero en la carrera de su hijo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La noticia surgió en Buenos Aires y se terminó de confirmar en Mar del Plata, donde vivía. Carlos Cubero falleció este viernes tras pasar los últimos días hospitalizado por una descompansación que había sufrido. Su hijo Fabián, viaja a Buenos Aires para despedirlo.
Los medios del espectáculo fueron los primeros en hacerse eco de esa información y Fede Flowers dio la primicia en redes sociales. Todo salió a la luz cuando Micaela Viciconte, mujer de "Poroto" y madre de uno de sus hijos, tuvo que abandonar el probgrama en el que trabaja en Telefé "Ariel en su salsa".
Luego de enterarse, Cubero y su mujer emprendieron viaje a Mar del Plata para poder despedirse de Carlos.
Según lo que se informó, el velatorio se realizará en Casa Piovano (3 de febrero 3636) de 17 a 23.
