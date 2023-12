Fijan audiencia de conciliación para el jueves por el corte de Luro e Yrigoyen

La titular de la UFI N°6, Romina Díaz, dispuso la citación a audiencia de conciliación entre la Municipalidad de General Pueyrredon y las organizaciones sociales que desde el lunes mantienen un corte en Luro e Hipólito Yrigoyen, en reclamo por el recorte de la asistencia con canastas navideñas para familias vulnerables.

La audiencia fue fijada para este miércoles a las 10 en la sede fiscal de La Rioja y Brown, con la mediación de Sergio Irigoin, donde deberán sentarse los representantes de la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda y de los movimientos sociales que encabezan la manifestación, entre ellas el MTR-Votamos Luchas, Barrios Unidas en Lucha, Convocatoria Segunda Independencia y el Frente Social Miguel Roldán.

El lunes, poco después que se instale el acampe, el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, presentó una denuncia en la Comisaría Primera donde se hizo referencia a la “alteración de la comunicación y el derecho a transitar por el territorio argentina”. El martes, el propio intendente Guillermo Montenegro brindó una conferencia de prensa donde tildó a los manifestantes de delincuentes, dijo que no dialogará con ellos y aseguró que la Municipalidad no afrontará la compra de las canastas navideñas que viene entregando históricamente, presupuestadas en 500 millones.

Por su lado, las organizaciones reclaman el incumplimiento del acuerdo al que habían llegado con la Secretaría de Desarrollo Social, para mantener la asistencia alimentaria para las familias vulnerables que participan de los movimientos sociales. La licitación preveía la compra de 60 mil canastas navideñas y 200 mil pollos. Según la Comuna, no pudieron avanzar por el aumento de los presupuestos y porque los proveedores pretendían cobrar a 15 días, para cubrirse ante la inflación, y no a 60 como se acostumbra.