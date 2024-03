Bullrich presentó un paquete de reformas legales para enfrentar delincuentes y limitar protestas

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, anunció un paquete de proyectos de ley para avanzar con importantes reformas al Código Penal, además de la creación de nuevas normativas con la idea de avanzar en la lucha contra el delito, como así también para implementar mayores límites a la protesta social.

Las novedades se conocieron en el marco de una conferencia de prensa que Bullrich brindó este jueves al mediodía junto a su par de Defensa, Luis Petri, donde también se oficializó el envío de un proyecto de ley para reformar la Ley de Seguridad Interior para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de terrorismo, donde se incluye al narcotráfico.

En cuanto a la materia bajo responsabilidad de Bullrich, la ministra manifestó que se trata de reformas “absolutamente necesarias para la situación que estamos viviendo de inseguridad en todo el país”. Tras la derrota legislativa que el gobierno viene de sufrir en Diputados con la Ley Ómnibus y en el Senado con el DNU 70/23, la funcionaria remarcó que “no puede haber un solo diputado y senador que no entienda esta situación que viven todos los argentinos. Nos van a acompañar, no van a quedar del lado de los delincuentes”.

El núcleo central de los anuncios de Bullrich se centra en la llamada “Ley Antimafia”, la cual será enviada la próxima semana al Congreso, al igual que el resto de los proyectos. En este caso, la novedad principal es que todos los integrantes de una banda criminal serán alcanzados por los delitos que se le imputen a un miembro específico.

“El hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellas personas que participan de una organización. Todos los que participan de la cadena son considerados miembros de esa mafia y van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino por pertenecer a esa organización mafiosa”, remarcó Bullrich. “La pena por el delito más grave se va a aplicar a todos los miembros de la organización”, resaltó la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Otra iniciativa es la creación de la figura de la reiterancia, donde la acumulación de causas por delitos será considerada para que un juez pueda dictar la prisión preventiva. “Se terminó la idea que podés hacer una acumulación de delitos cuando por ahí el primero tarda seis años la condena. La primera vez queda libre si el juez le da la libertad, a la segunda adentro. Con esto cortamos la impunidad que siente la gente”, explicó Bullrich la importancia de la medida.

Según propone Bullrich, al segundo ingreso por un presunto delito se deberá cumplir prisión preventiva.

En tanto, también se ampliará el registro de ADN que actualmente solo contiene los perfiles genéticos de las personas condenadas por delitos sexuales. “Cada persona que entre a una dependencia policial o a una cárcel, se le va a hacer una prueba de ADN que va a estar en un sistema de almacenamiento. Todos los imputados van a dejar sus huellas genéticas”, afirmó la ministra. “No solo sirve para imputar, sino también para desvincular a inocentes en investigaciones”, aclaró.

También se propondrá un cambio en lo respectivo a la legítima defensa y cumplimiento del deber, modificaciones que estaban en la Ley Ómnibus. Además de la proporcionalidad, se suman criterios para considerar que no es un abuso el uso de la fuerza de parte de efectivos cuestiones como la diferencia de edad, contextura física y número de agresores. “No era razonable solo examinar si estaba o no armada la persona. Si estaba con arma de juguete, al policía lo condenaban”, se quejó.

En esa línea, también se sacará del Código Penal situaciones que hoy no están consideradas como legítima defensa, como los casos donde efectivos policiales disparan a presuntos delincuentes por la espalda o cuando comenzaron la huida. “Las fuerzas de seguridad tienen que perseguir al delito, no pueden dejar un delincuente que a los 200 metros o al día siguiente comete otro delito”, planteó Bullrich. También se extenderá la consideración de la legítima defensa en casos de escalamiento de muros durante el día (hoy solo es de noche), mientras que se amplía la figura no solo al domicilio particular, sino también al laboral.

Una nueva figura penal establecera penas de hasta 6 años por el bloqueo de espacios productivos.

Profundización del protocolo antimarchas

Por otro lado, Bullrich anunció un conjunto de reformas orientadas en la misma dirección que la resolución del Ministerio de Seguridad que a fines de 2023 fijó fuertes restricciones al ejercicio del derecho constitucional a la protesta.

Una de las propuestas será la reforma del Artículo 194° del Código Penal para aumentar las penas para quienes “organicen manifestaciones que instiguen el corte de calles y obliguen a participar de las marchas”, algo que ya estaba contenido en la frustrada Ley Ómnibus.

Complementariamente, se creará un nuevo tipo penal para la sanciar bloqueos de comercios, industrias y cualquier tipo de establecimiento. Bullrich adelantó que las penas irán de 4 a 6 años. A su vez, se ampliará el alcance del delito contra la autoridad, con penas más sencillas de aplicar en los casos de incidentes durante marchas. “Hoy le pegan a un policía y es como si nada, esto se termina”, celebró la ministra.