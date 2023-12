A pesar de las advertencias, las organizaciones sociales siguen con el acampe frente al Municipio

Continúa la tensión entre el Municipio y las organizaciones sociales, que redoblan la apuesta y mantienen el corte y acampe en Luro e Hipólito Yrigoyen. Luego de la conferencia de prensa brindada en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) por el intendente, Guillermo Montenegro, en la que confirmó que no se entregarán canastas navideñas, integrantes del Frente Piquetero informaron que no darán marcha atrás con la medida.

"El intendente dice que las canastas no son para las organizaciones sociales pero no cuenta que dentro de nuestras organizaciones hay miles y miles de personas que no tenemos trabajo digno y no podemos llevar comida a nuestras mesas. Por eso salimos a las calles a luchar por lo que nos corresponde, no estamos dispuestos a pagar las consecuencias del ajuste que nos pretenden imponer", manifestaron en un comunicado emitido esta tarde.

En ese sentido, criticaron la decisión de Montenegro de solicitar la aplicación del 'protocolo antipiquete': "No nos parece nada extraño que el intendente recurra a herramientas represivas como respuesta a reclamos sociales, no es la primera vez que nos denuncian ni que nos procesan y seguramente no será la última".

Lejos de retirarse, aseguraron que mantendrán el corte frente al Palacio Municipal, e hicieron un llamamiento "a organizaciones sociales, políticas y sindicatos a sumarse".