En la última sesión del año, el Concejo se encamina a aprobar los cambios en la Defensoría del Pueblo

En la última sesión del año, el Concejo Deliberante se prepara para aprobar los cambios que el oficialismo pretende emplear en la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon después de un tratamiento exprés y que motivó varias críticas de los representantes del organismo, la oposición y organizaciones civiles.

Tras ser aprobado el martes pasado en la Comisión de Legislación, en medio de discusiones y acusaciones, el proyecto presentado por Juntos por el Cambio recibirá tratamiento en el marco de la 1° sesión pública ordinaria de prórroga que tendrá lugar a partir de las 10.

En concreto, los ediles del bloque Vamos Juntos que responde políticamente al intendente Guillermo Montenegro buscan reducir la Defensoría del Pueblo de tres a un titular y eliminar la elección directa por parte de las organizaciones de la sociedad civil, para pasar a ser electo por el Concejo Deliberante, donde el oficialismo tiene mayoría y podrá designarlo por decisión propia.

El cambio más trascendental es que la Defensoría del Pueblo pasará a ser de “carácter unipersonal”, en lugar de los actuales tres titulares. El sistema de nombramiento también prevé una modificación crucial: actualmente, se realizan elecciones en cada uno de los tres estamentos que designan a un defensor, las sociedades de fomento, los colegios profesionales y las ONG´s. De esta manera, al aprobarse, ya no habrá más elecciones.

El nuevo mecanismo prevé como primera instancia la apertura de un Registro de Postulantes al cargo, donde se inscribirán ciudadanos en representación propia o de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y profesionales. Una vez que quede un listado final con quienes cumplan los requisitos, el Concejo Deliberante nombrará al defensor de entre dichos postulantes, por mayoría simple.

Luis Salomón y Daniel Barragán, los dos primeros de izquierda a derecha, conducen actualmente la Defensoría del Pueblo. Foto: 0223.

Ese cambio, supo 0223, genera desconfianza en Unión por la Patria, quienes ven que como el oficialismo cuenta con mayoría, terminará eligiendo a un defensor afín a su espacio político, cuando la función central que tendrá es supervisar la actuación de funcionarios y agentes del gobierno. Desde el oficialismo también revelan por lo bajo su intención de evitar cederle a la oposición una figura institucional que opere en contra del gobierno.

Tras la renuncia de Fernando Rizzi a la Defensoría para asumir como secretario de Gobierno, el organismo actualmente es conducido por Daniel Barragán y Luis Salomón. Sus mandatos vencieron en noviembre de 2023, pero fueron extendidos por medio año, al no realizarse las elecciones en el marco del calendario electoral nacional y local. El plan del oficialismo es aprobar la ordenanza y realizar todo el proceso de la nueva designación antes de mayo, cuando venza la extensión otorgada.

Las críticas de los defensores del Pueblo

El rápido debate y tratamiento que recibió el proyecto del oficialismo motivó un sinfín no solo de la oposición, sino también de los Barragán, Salomón y organizaciones civiles que son parte del sistema democrático.

"Proponen que se elija por simple mayoría y todos sabemos hacer cuentas: el oficialismo tiene 13 votos y va a definir cómo se elige al defensor del Pueblo. De pasar a que se elija por 297 entidades ahora lo va a elegir un interbloque en haras que no haya disidencia", especuló Barragán sobre las intenciones del gobierno de poner a un defensor alineado a su política en la sesión del último martes.

“Este proyecto fue presentado en la tarde del jueves, de esto nunca jamás los defensores fuimos informados. Nos hubiera gustado tener la posibilidad de dialogar y que se nos explique de qué se está hablando. Ninguna de las 297 entidades que votaron en la última elección recibió un llamado de consulta para ver si estaban de acuerdo que les quitará el derecho de elegir defensor del Pueblo”, se quejó sobre la falta de participación.

En similares términos se expresó el otro defensor con mandato extendido, Luis Salomón. “En los barrios que frecuento cuando no se dice la verdad les decimos que son mentirosos. No hay peor mentira que la mitad de una verdad. La mayoría no los habilita para hacer lo que se les da la gana de espalda a la sociedad, en ningun momento dijeron ´vamos a limpiar la Defensoría´”, sostuvo.

“Como hoy cuentan con los votos, nos limpian a todos y se terminó. Esto no mejora a la Defensoría. Si disponen la mayoría, con la misma celeridad pongan el pliego de transporte sobre la mesa para que todos tengan colectivo. Esta votación es entre gallos y medianoche”, reprobó la aprobación exprés del expediente presentado el jueves.