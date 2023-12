Defensores del Pueblo: “¿Tienen temor a que los que ganen la elección no sean de su palo político?”

En medio de una sesión cargada de tensiones, los defensores del Pueblo se manifestaron contundentemente en contra de la reforma del organismo aprobada este martes por el oficialismo en comisión, donde la modificación central apunta a la reducción de tres a un titular, el cual ahora será elegido directamente por el Concejo Deliberante, donde Juntos por el Cambio cuenta con mayoría.

“¿Tienen temor a que los que ganen la próxima elección no sean de su palo político?", le reprochó Daniel Barragán en defensa del actual sistema electoral donde los colegios profesionales, ONG´s y sociedades de fomento eligen, cada una y en elecciones, a su representante. "Con el sistema que quieren imponer, solamente ustedes deciden”, expresó en rechazo al proyecto presentado el jueves pasado y que esta misma semana se convertirá en ordenanza. “Nosotros podemos tener pertenencia política, pero no pueden decir que a nosotros nos protege la política, que acá venimos a hacer lo que la política nos dictamina. Ni a nosotros ni a Fernanda Rizzi”, dijo en referencia al que hasta hace días era el tercer defensor, pero renunció para asumir como secretario de Educación de Guillermo Montenegro.

"Proponen que se elija por simple mayoría y todos sabemos hacer cuentas: el oficialismo tiene 13 votos y va a definir cómo se elige al defensor del Pueblo. De pasar a que se elija por 297 entidades ahora lo va a elegir un interbloque en haras que no haya disidencia", especuló sobre las intenciones del gobierno de poner a un defensor alineado a su política.

“Rizzi fue elegido secretario de Educación porque trabaja hace 10 años como defensor y el intendente habrá visto su trabajo en esta Defensoría. Pero si la Defensoría no sirve para nada, ¿por qué nombran a uno de nosotros en un cargo tan extraordinario?”, respondió Barragán a los cuestionamientos sobre la presunta falta de resultados del organismo, en el marco de la sesión de la Comisión de Legislación realizada este martes.

“Este proyecto fue presentado en la tarde del jueves, de esto nunca jamás los defensores fuimos informados. Nos hubiera gustado tener la posibilidad de dialogar y que se nos explique de qué se está hablando. Ninguna de las 297 entidades que votaron en la última elección recibió un llamado de consulta para ver si estaban de acuerdo que les quitará el derecho de elegir defensor del Pueblo”, se quejó sobre la falta de participación.

“Esto es voltear de plumazo a la Defensoría, por una mayoría que le ha concedido una votación popular. En su plataforma no tenían escrito que iban a generar este cambio de la ordenanza. A ustedes no los eligieron para esto, en ningún momento dijeron que iban a hacer esto”, agregó el representante de las ONG´s.

“Se dice que es para mejorar la eficiencia y agilidad de la institución, que es para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad, lo más sorprendente es que se dice que ´de esta manera se evitarían posibles divergencias entre los miembros del organismo colegiado´. ¿Qué es la democracia si no es la disidencia y la divergencia? ¿O en este recinto están todos de acuerdo?", analizó en otro tramo de su intervención.

“Esta votación va a ser entre gallos y medianoche”

En similares términos se expresó el otro defensor con mandato extendido, Luis Salomón. “En los barrios que frecuento cuando no se dice la verdad les decimos que son mentirosos. No hay peor mentira que la mitad de una verdad. La mayoría no los habilita para hacer lo que se les da la gana de espalda a la sociedad, en ningun momento dijeron ´vamos a limpiar la Defensoría´”, sostuvo.

“Como hoy cuentan con los votos, nos limpian a todos y se terminó. Esto no mejora a la Defensoría. Si disponen la mayoría, con la misma celeridad pongan el pliego de transporte sobre la mesa para que todos tengan colectivo. Esta votación es entre gallos y medianoche”, reprobó la aprobación exprés del expediente presentado el jueves.

Ante las críticas que circularon desde el oficialismo sobre los sueldos que cobran los defensores, Salomón redobló la apuesta: “somos el sueldo más bajo de la política, cobramos como un director de planta y no tenemos la posibilidad de nombrar asesores”, como si ocurre con los concejales.

En medio de una sesión escandalosa de la Comisión de Legislación, el oficialismo finalmente aprobó dictamen para la reestructuración de la Defensoría del Pueblo. En principio, este jueves se sancionará la ordenanza en el marco de la última sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante.