Guillermo Coppola fue reconocido por el HCD de General Pueyrredon

"Agradecer es nada ante tamaño reconocimiento. He pasado momentos buenos y malos. Si de algo estoy seguro es que a nadie le he hecho mal. Me pude haber equivocado. Seguramente, como todos, nadie es perfecto". De esa manera comenzó Guillermo Coppola su alocución ante el Honorable Concejo Deliberante. Como una confesión, en días donde está en la boca del pueblo por la serie sobre su vida. Su vida emparentada con Diego Armando Maradona.

"Me han tocado vivir situaciones después de separarme de Diego. Pasaron 20 años y sigo estando. Veinte años desde ese noviembre del 2003, donde me vine de Cuba porque se había terminado la relación con la pareja. Éramos una pareja sin sexo. Nos amábamos profundamente. Para después verlo en su cumpleaños, hace muy poco, cuando cumplió 60 años, en una cancha. Y yo jamás lo hubiese permitido. Porque el amigo no se merecía eso", repasó Coppola acerca de su ruptura con Maradona y el desenlace de la vida del astro.

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montengro, dijo que "para los marplatenses tiene un valor diferencial cuando viene de alguien que conoce el mundo y sigue poniendo a Mar del Plata en un lugar preponderante. Cada vez que eso ocurre es más gente que quiere venir y eso significa más laburo para la ciudad".

En la misma línea, la presidenta del HCD Marina Sánchez Herrero, agregó: "El Consejo le otorgó este reconocimiento por todo lo que hizo con un profundo amor hacia nuestra querida ciudad. Guillermo básicamente lo que sabe hacer es una hermosa simbiosis entre el trabajo, la responsabilidad, el deporte y el amor: el amor hacia nuestra querida ciudad".

Coppola, el representante: su juventud en Mar del Plata, el Minella y el boom de la serie

"Hay un aluvión Coppola. Me distinguieron en el Campeonato Nacional de Abogados y acá, después de 50 años en el medio. Yo empecé en el año 74 con Vicente Alberto Pernia en Boca Juniors. Mi primer representado. Y Boca jugaba acá en verano. Por eso digo que la historia mía con Mar del Plata hoy en día sigue estando. Ciudad donde aprendí lo que hoy estoy desarrollando que es la Copa Argentina. Una copa que va por el país, con los dos públicos y Mar del Plata no puede estar ausente", respondió el representante cuando le consultaron por el Minella.

Coppola tiene una relación casi que desde que nación con la ciudad. "Yo me venía de diciembre a marzo cuando era chico a Mar del Plata. Mis viejos me "prestaban" a lo de mi tía, que estaba bien económicamente y vivía en la calle 9 de julio. Mi tío tenía un negocio en la peatonal San Martín. Iba a las playas de La Perla donde tuve mis primeros trabajos", concluyó Guillermo Coppola.

Un hombre de negocios. Un hombre del fútbol. El hombre del momento, reconocido en Mar del Plata.