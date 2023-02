VIDEO: Christian Ledesma protagonizó un choque en el arranque del TC

Gastón Mazzacane y Christian Ledesma protagonizaron un incidente en el segundo grupo de la 1ª clasificación del Turismo Carretera en Viedma. Los representantes de Chevrolet, que se perfilaban para pelear adelante, se tocaron a la salida de una curva y arruinaron sus chances en la tanda cronometrada.

El accidente se produjo cuando giraban juntos promediando la tanda. Ledesma salió algo más lento de una curva y fue impactado en el lateral izquierdo de su Chevrolet por el de Mazzacane, que incluso llegó a montarse sobre el auto atendido por Las Toscas Racing. Producto del impacto, Mazzacane debió ingresar a boxes con la parte delantera de su Chevy bastante dañada. “El auto de Ledesma se puso de costado y no lo pude esquivar. Me da mucha bronca porque después de todo lo bueno que hicimos en los entrenamientos no pude dar ni una vuelta”, dijo el piloto del Coiro Dole Racing que quedó penúltimo en la tanda.

Por su parte, el marplatense el campeón 2007 del TC dijo que “sentí un golpe en la parte trasera del auto. Pero no vi qué pudo haber pasado. El incidente nos condicionó porque estábamos para más”. Ledesma se ubicó 29º en la clasificación, a más de 1 segundo del líder Mariano Werner (Ford).

Ambos habían tenido buenos entrenamientos el sábado (Ledesma fue 2º en el primero y Mazzacane 3º en el último) y se perfilaban como los candidatos de Chevrolet a pelear en los puestos de vanguardia de la clasificación. Una tanda que terminó siendo la peor de la marca desde 2013, con Diego Ciantini como el mejor ubicado en el 15º puesto.

