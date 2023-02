Segundo juicio por Lucía Pérez: "Necesitamos una Justicia que reconozca que fue femicidio"

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, expresó un nuevo apoyo contundente a la familia de Lucía Pérez después de escuchar los alegatos que se pronunciaron en el segundo juicio donde la fiscalía y la querella coincidieron en el pedido de prisión perpetua para Matías Farías, el principal imputado por el abuso sexual y el femicidio de la adolescente en octubre del 2016.

"Estamos transitando un proceso muy importante: los jueces tienen la oportunidad de demostrar que todavía existe la justicia. Espero que lo hagan, que esta vez actúen con perspectiva de género y de derechos humanos", expresó la funcionaria en las últimas horas, tras la audiencia que se desarrolló el jueves en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de Mar del Plata.

Bajo la misma línea, Mazzina sostuvo: "La familia de Lucía, sus amistades y toda la sociedad lo necesita. Necesitamos una justicia que reconozca que fue femicidio, que actúe en consecuencia y que demuestre que hechos aberrantes como este no pueden volver a suceder en la Argentina".

Estela Díaz, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, se expresó en la misma sintonía: "Tenemos que terminar con el poder judicial que revictimiza. Cuando decimos perspectiva de género, hablamos de derechos humanos, hablamos de nuestra Constitución, de tratados y leyes. Tenemos todavía un poder judicial que no los reconoce, los desoye, no los lee, no los instruye y cuando hace esto, causa dolor".

"No alcanzan los días para pedirle perdón a la familia en nombre del Estado, porque cuando se habla del Estado, el poder judicial es el Estado y sigue revictimizando. Esperamos que esta vez haya justicia y Lucía pueda descansar en paz", lamentó.

El Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, junto a la Defensoría del Pueblo bonaerense, acompañan a los padres de Lucía en el debate en su carácter de amicus curiae. Desde ese rol, aportan elementos para ser tenidos en cuenta en el juicio y que servirán para la decisión de un caso que tiene relevancia institucional e interés público, además de observar que se cumplan todas las normativas relativas al tratamiento de la violencia de género.

En el alegato del jueves, el fiscal Leandro Arévalo pidió prisión perpetua para Matías Farías y 20 años de prisión - o 15, en forma subsidiaria - para Juan Pablo Offidani al sostener que fueron responsables, en calidad de autor y partícipe secundario respectivamente, por el “abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con el femicidio" de la menor. Sin embargo, Florencia Piermarini y Verónica Heredia, las abogadas de la querella, reclamaron la perpetua para ambos imputados. Bajo su lectura de los hechos, entienden que Offidani también fue "partícipe primario" en el caso.

Laura Solari, la defensora oficial que representa a Farías, y César Sivo, el abogado particular de Offidani, expondrán sus alegatos el martes. Una vez escuchados los planteos de ambas partes, se espera que los jueces Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz pronuncien su veredicto en los primeros días de marzo.