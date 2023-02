En vivo: alegatos de la defensa en el tramo final del juicio por la muerte de Lucía Pérez

El segundo juicio por la muerte de Lucía Pérez, ocurrida el 8 de octubre de 2016 en el sur de Mar del Plata se encuentra en la recta final y este martes las defensas de los dos imputados, Matías Farías (29) y Juan Pablo Offidani (49), darán sus alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2. Se trata de la defensora oficial Laura Solari, por Farías, y César Sivo, en el caso de Offidani.

En la última audiencia, el jueves pasado, había sido el turno del fiscal Leandro Arévalo y las abogadas Verónica Heredia y Florencia Piermarini, en representación de la familia de la adolescente de 16 años. En la oportunidad, Arévalo solicitó la pena de prisión perpetua para Farías y 20 años de cárcel para Offidani, mientras que el particular damnificado pidió perpetua para ambos imputados.

Los dos acusados siguen la audiencia por teleconferencia. En las inmediaciones del edificio de Tribunales el tránsito está cortado pero por el momento no hay ningún tipo de concentración, tal como ocurrió la semana pasada.

La primera en tomar la palabra fue Solari, quien arrancó su discurso con durísimas críticas a la primera fiscal que tuvo el caso, María Isabel Sánchez, a quien acusó de haber generado “un enorme e inconmensurable dolor” a la familia de Lucía, al decir en una “inaceptable e irresponsable” conferencia de prensa que la menor había muerto producto de un abuso “inhumano” y que había incluido un empalamiento.

“No se movió de su casa, no fue a la sala de salud ni a la junta médica”, cuestionó la defensora oficial, quien, si bien dijo no ser “grato hablar en estos términos de una colega”, recalcó que todos sus “incumplimientos funcionales” derivaron en la condena social de su defendido, Offidani y Alejandro Maciel, ya fallecido.

Según Solari, los dichos “irresponsables” de Sánchez generaron una lógica indignación a nivel nacional e internacional y “todas las miradas se volvieron hacia esos empaladores”, que fueron objeto de una “condena social y emocional irrecurrible e irrevocable” pero sin pruebas en las cuales sustentarse. “La emoción, la indignación no recorre el camino del debido proceso, lo preceden”, enfatizó.

No obstante, Solari admitió que, “aún si hubiera habido una investigación eficiente, no habría arrojado un resultado diferente” y coincidió con el fiscal Leandro Arévalo en que se “han perdido pruebas por la irresponsabilidad” de Sánchez. “Sobre las acciones e inacciones (de Sánchez) podríamos hablar horas, escribir un libro sobre lo que no debe hacer”, fustigó.

“No se le puede perdonar el inconmensurable dolor que provocó a sus familiares y amigos al decirle que había sufrido una agresión sexual inhumana. ¿Cómo no vamos a empatizar con esta familia? ¿Cuál fue el costo de su accionar? Cero. Sigue caminando por los pasillos de tribunales como todos nosotros”, apuntó.

En ese sentido, luego de aclarar que comparten la “preocupación de la querella” y también “anhelamos una justicia libre de misoginia”, Solari ratificó el principal argumento de su defensa: sostuvo que Lucía mantuvo relaciones sexuales con Farías de forma consentida y tampoco había sido obligada a consumir cocaína y marihuana. “Somos siete abogadas que estamos en la defensa y estamos lejos de respaldar la justicia patriarcal. Pero, aún siendo sumamente respetuosa de la perspectiva de género, (eso) no puede llevarse por delante el estado de derecho”, definió.

Para Solari, las acusaciones son “falsas” pero “no existe ni existirá forma de borrar esa idea” del pensamiento colectivo. “Lucía era una chica libre, hermosa, desprejuiciada que tomó libremente y sin ninguna presión la decisión de encontrarse con Farías, a quien conocía el día anterior. Surgió onda entre ellos y decidieron pasar un buen momento juntos”, planteó.

En esa línea, la defensora de Farías subrayó que la adolescente había consumido cocaína y marihuana desde el día previo a su muerte, y remarcó que las presuntas lesiones que presentaba el cuerpo de la chica fueron producto de haber mantenido relaciones sexuales durante mucho tiempo y en reiteradas oportunidades.

Luego de cuestionar la opinión de la ginecóloga de la adolescente, quien durante el juicio había sostenido que su paciente presentaba lesiones propias de un abuso sexual, Solari consideró que “los acusadores no tienen caso, no tienen absolutamente nada y por eso debieron agarrarse a los vulgarmente llamados manotazos de ahogado”.

