Polémica inesperada por Malvinas, la obra pública sigue con dificultades y Katz en busca de los concejales

Malvinas y una abstención que encendió los cuestionamientos

La Comisión de Obras aprobó esta semana el proyecto que impulsa la Fundación No Me Olvides para recrear el Cementerio de Darwin en una zona del paseo costero sur. Sin embargo, la presencia del reconocido Julio Aro -llegó a ser propuesto para el Nobel de la Paz- no alcanzó para que el oficialismo apoye con sus votos el proyecto.

Los concejales Fernando Muro y Mercedes Morro (Vamos Juntos), Marianela Romero y Daniel Núñez (UCR) y Angélica González (Coalición Cívica) expusieron argumentos técnicos ante la necesidad de contar con los informes de áreas especializadas como la Comisión de Monumentos, si bien aclararon su apoyo a la iniciativa. Lo curioso es que en noviembre Juntos sí había aprobado el proyecto en la Comisión de Educación.

La situación generó el cuestionamiento del concejal Alejandro Carrancio, quien disparó con munición gruesa en Twitter: “aprueban automáticamente proyectos sin informes o sacan decretos si son `negocios amigos`, pero piden informes inoficiosos cuando se trata de dar un espacio para recordar a nuestros héroes de Malvinas”. El edil libertario también recordó que la propuesta de No Me Olvides tendrá un costo cero para el Estado, ya que se financiará con aportes privados.

Entre otros ejemplos, el planteo de Carrancio tiene un antecedente reciente que expondría la contradicción del interbloque de Juntos: a mediados de enero se aprobó la creación de una estatua del Dibu Martínez sin contar con el informe técnico de la Comisión de Monumentos.

Nuevas complicaciones con las licitaciones de obra pública

El gobierno apuesta a avanzar fuertemente con la obra pública en el año electoral, donde confían en contar con mejores condiciones macroeconómicas para atraer constructoras, luego de un 2022 plagado de licitaciones frustradas.

Desde la Secretaría de Obras, en enero se llevaron adelante 6 licitaciones con un presupuesto oficial acumulado de $460 millones. Para la terminación del Polideportivo de Camet ($220 millones) y las refacciones en la Casa del Niño Paula Albarracín ($10 millones), no hubo ofertas. En el caso del Poli, el gobierno asegura que en el nuevo llamado (previsto para febrero), si se podrán plasmar las ofertas de las constructoras con las que vienen dialogando.

En las restantes cuatro hubo ofertas, aunque en todas se evidenciaron ofertas superiores al 47% del presupuesto oficial, lo que supone un inconveniente para poder adjudicar las obras. En la construcción de la Escuela de Formación Profesional Nº3 ($69 millones) hubo una oferta de $113 millones, un 63% superior. Para la base del Same Sierra de los Padres ($17 millones), superó el 58% con $27 millones.

La construcción del nuevo Caps de Belisario Roldán ($125 millones) generó el interés de dos empresas, que ofertaron $193 millones (54% superior) y $204 millones (63% mayor). Finalmente, para el Same de Barrio Libertad ($19 millones), la única oferta trepó a $28 millones, 47% superior al número oficial.

La obra nueva del Caps de Belisario Roldán, una de las primeras apuestas de 2023. Imagen: pliego MGP.

Katz en busca de los concejales

El debate del Presupuesto 2023 y el cuadro tarifario de Osse arrojó como balance en común la necesidad de afinar el trabajo en conjunto entre el directorio de la empresa municipal y los concejales, quienes cumplen el rol de accionistas de la firma.

Lo que muchas veces parece queda en palabras de compromiso, en esta oportunidad parece tener un correlato en la realidad: según supo 0223, en las últimas horas el presidente de Osse, Carlos Katz, le pidió al presidente de la Comisión de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Servicios Sanitarios, Agustín Neme, ser convocado a una reunión del espacio, para comenzar a delinear la agenda de trabajo.

A priori, el encuentro se realizará el 16 de febrero, con novedades como la mensualización de la factura, el abordaje del plan de obras y las observaciones sobre las posibles falencias detectadas del servicio durante la temporada de verano.

Katz busca coordinar políticas con los concejales. Foto: Prensa HCD.

Reclamo legislativo por publicidad ilegal

A vecinos y turistas les llamó la atención las publicidades pintadas en el piso de una bebida isotónica que aparecieron en pleno verano en rampas del centro de Mar del Plata. También a los concejales del Frente de Todos, que en las últimas presentaron un pedido de informe para que el gobierno reporte las medidas que tomó y si se labraron multas.

En el proyecto se reflejan las declaraciones mediáticas del subsecretario de Inspección General, Marcelo Cardoso, quien informó haberse comunicado con los responsables de Powerade para que retiren las pintadas realizadas presuntamente con material biodegradable. “A la fecha las pintadas con publicidad ilegal continúan en el espacio público”, indicó el bloque opositor el 31 de enero.

“Habiendo un código publicitario rigiendo en la comuna, se desconoce el motivo por el cual el Departamento Ejecutivo omite la aplicación de la Ordenanza que regula el accionar en casos de publicidad ilegal”, reclamó el espacio presidido por Marina Santoro.