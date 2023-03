Acción Marplatense cruzó a Montenegro por su discurso: "Es un gobierno que no está a la altura"

Desde el bloque de concejales de Acción Marplatense (AM) cruzaron al intendente Guillermo Montenegro por el foco de su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante que se realizó este miércoles y aseguraron que la gestión que encabeza no está a la altura de las expectativas.

El discurso del jefe comunal se centró en los tres años de gestión y tuvo varias críticas a espacios opositores, sin lugar a un mea culpa. "Acción Marplatense hace cuatro años viene dando las condiciones para que puedan gestionar, pero nosotros creemos que es un gobierno que no ha estado a la altura de las expectativas que teníamos nosotros y los vecinos", apuntó el concejal Horacio Taccone.

El dirigente del espacio vecinal repudió que Montenegro no haya reparado en dos temas centrales de la gestión de gobierno: el predio de disposición final de residuos y el proyecto para llevar a cabo la exploración sísmica a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

"Me llamó la atención que no haya hecho referencia estos dos temas que son los principales problemas que tiene la ciudad. En el basural se está por acabar la capacidad para que los camiones tiren basura, es algo complicado y que no se habla; por otro lado, la exploración petrolera puede abrir oportunidades increíbles para la ciudad. Un gobierno que tuviese un plan estratégico no puede dejar de hablar en un discurso de apertura de sesiones de estos dos temas", enfatizó.

Entre otros problemas que aquejan a la ciudad, Taccone enumeró la falta de obras públicas de relevancia, la falta de limpieza y la inseguridad. "Ojalá mejore para que los vecinos vivan mejor. Están convencidos que el rumbo elegido es el correcto, habla de una ciudad del no, ¿para pasar a una ciudad del vale todo?", planteó y pidió al finalizar: "Hay que trabajar con cautela".