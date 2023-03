El Papa Francisco recordó sus últimas vacaciones: fueron hace 48 años en Mar del Plata

—¿Cuándo fue la última vez que tomó vacaciones?

—En el 75. A ver, que me estoy perdiendo… Sí. En el 76 cayó Isabel ¿no?

—Sí, el 24 de marzo.

—Ahí se estaba hablando que había un golpe militar que venía en el 76, y en el 75, en Mar del Plata… La comunidad tenía una casa en Mar del Plata y fui ahí.

Así, el Papa Francisco reveló no solo que no elige destinos turísticos para descansar desde 1975 sino que la última vez que lo hizo visitó Mar del Plata. Según detalló Francisco en diálogo con Infobae, un año más tarde comenzó a vacacionar de otra manera. “En el 76 me quedé en casa. Y ahí le tomé el gusto a otro tipo de vacaciones. Leer más, escuchar música, rezar más, descansar más. Y ese estilo me terminó gustando. Y es el que repito siempre”, dijo. Pero cómo era la residencia en la que Francisco pasó sus últimas vacaciones en “modo turista”

La casa de descanso de los padres jesuitas fue construida en 1912 y fue declarada de interés patrimonial por la Ordenanza Nº 10075/1995. La vivienda de 40 habitaciones se emplazó en la Chacra N° 63 compuesta por dieciséis manzanas delimitadas por Marcos Sastre, Ortega y Gasset, Strobel y Florisbelo Acosta. Actualmente es un Hogar Geriátrico.

Según explican las arquitectas Silvia Roma y María Eugenia Millares en “Mar del Plata y su patrimonio residencial”, el espacio proyectado por Eugene Gautner y Albert Guilbert como “Quinta El Salvador” fue construido por José Aronna y el representante legal fue el jesuita José López.

El edificio, de estilo italianizante que hoy está reducido a la manzana comprendida por Padre Cardiel, Marcos Sastre, Juan. A. Peña y Benito Juárez. Tiene una superficie de 3200mts2 y una planta de tipo claustro de dos niveles con 40 habitaciones, con patio interior central y una capilla interna que tiene como advocación a San Jorge.

La construcción cuenta con mampostería de ladrillo revocado en simil piedra, ventanas de gran altura, cornisas y remates ornamentales. Del expediente en el que figuran los planos originales presentados en el Municipio, el lugar de descanso fue presentado como quinta destinada al descanso de los sacerdotes de la Orden de los Jesuitas.