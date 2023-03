Emotiva despedida a Mario Trucco: "Mario fue todo y después de él, nada"

Desde ayer, el mundo del periodismo marplatense se encuentra consternado por el fallecimiento de Mario Trucco, un histórico a nivel local y nacional, que murió a los 92 años. El deceso de Trucco se produjo este lunes al mediodía y fue confirmado por su propia familia que, junto a sus amigos y colegas, lo despidieron en la casa velatoria Sampietro, en el centro de la ciudad.

Allí estuvo este martes el periodista Vicente "Cholo" Ciano, quien se mostró conmovido con la partida de su amigo con quien, incluso, había compartido un almuerzo hace apenas dos semanas. “Mario es único. Para aquellos que tuvimos la inmensa fortuna de sentirnos amigos de Mario teníamos la enorme necesidad de conversar asiduamente con él”, lo definió.

Con profunda tristeza, los allegados a Mario Trucco se acercaron a darle el último adiós.

“Mario adivinaba si te pasaba algo a favor o en contra y tenía una alegría enorme cuando las cosas te iban bien y sufría a la par tuya cuando las cosas iban mal. Yo pasé por un momento de mucha angustia, sobre todo, en la época que estuve enfermo en terapia, y Mario no se movió de esa cama. En un momento nos tomamos la mano y no sé cuánto tiempo transcurrimos así, con él diciéndome 'quedate, no te vayas'", lo recordó, conmovido.

“Hemos vivido un época de estridencia, de la gente que cree que gritando se la escucha más; la gente que se enoja haciéndose el nervioso; pero Mario se impuso sin gritar, hablando, colocando la palabra justa y con un enorme conocimiento de lo que pasaba. No habrá ninguno igual”, sostuvo. Y agregó: “Hay gente que es buen profesional pero no es buena persona. Yo creo que Mario reunió el máximo nivel de excelencia entre el profesional y el amigo”.

Por su parte, Eduardo Zanoli, sentenció: "Mario fue todo y después de él, nada". "Todos los medios nacionales están hablando de él desde ayer y quizás no hemos sabido tomar nosotros todo el valor que él tiene. Cuando yo era pibe y pescábamos ranas en las zanjas de la avenida Luro, Mario ya transitaba con su traje gris rumbo a sus primeros trabajos en diario La mañana", rememoró y sostuvo: "Debemos estar felices todos aquellos que tuvimos la fortuna de haber compartido algún momento de nuestras vidas con el querido Mario".

Zanoli aseguró que todo lo compartido con Trucco "era aprendizaje", no sólo en el plano laboral, sino también en lo que respecta a la vida cotidiana. "Estuvimos hace dos semanas compartiendo un asado con otros colegas y él era el centro de atención permanentemente pero no porque él lo quisiera, sino porque tenía esa capacidad de poder expresar cosas que a nosotros nos cuesta muchísimo”, contó.