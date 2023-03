El recuerdo a Mario Trucco: "No decía una palabra de más, era perfecto"

El fallecimiento de Mario Trucco caló hondo en Mar del Plata. A los 92 años, su partida deja una ausencia difícil de llenar en el periodismo local. Él era un eminencia de la radiofonía y la prensa gráfica, un maestro de la profesión, con anécdotas y experiencias que narraba con lujo de detalle.

Aún a sus largos años, Mario era un comensal habitué de la mesa de "Siempre Periodistas", el grupo de Whatsapp que integran reconocidos trabajadores de prensa de la talla de Vicente Luis Ciano o Juan Carlos Morales con ex trabajadores del viejo diario El Trabajo, El Atlántico o La Capital y otros fotógrafos y camarógrafos. "Digamos que son los más veteranos de la ciudad. Se juntan cada tanto y almuerzan. Mario era una de las voces cantantes, una de las figuras. Era el que indicaba el camino. Si él no podía ir, el encuentro se postergaba para más adelante", comenta Julio Macías, uno de los periodistas deportivos más destacados de Mar del Plata.

Su partida, más allá de sus 92 años, le generó un dolor inmenso. "Estaba grande. Sabíamos que tenía un problemita de salud. Se cuidaba mucho en las salidas. A mi me tomó por sorpresa, me dio mucha pena y mucho dolor", reconoce en charla por teléfono con 0223.

Mario era el animador de los encuentros del grupo "Siempre periodistas".

No todo eran recuerdos y anécdotas. Mario estaba lúcido y se mostraba participativo en cada momento. En la última reunión acompañó con su firma una nota que se elevó al Concejo Deliberante para imponer el nombre de Jorge Raúl Lombardo en una calle de la ciudad. Mario era un gran conocedor de la historia de Mar del Plata: fue distinguido como Ciudadano Ilustre por el Concejo Deliberante en 1998 y también fue declarada de interés la presentación de su anterior libro, Mi pueblo se llama Mar del Plata, editado en 2015.

"Afortunadamente nunca perdió la memoria. Ha visto cosas de la ciudad en los últimos 70 años, como el día en el que bombardearon Mar del Plata. Él tenía mucha precisión con los datos, era un lujo escucharlo", confiesa.

Macías entró a la redacción del diario La Capital, donde Mario Trucco ya era un periodista de renombre, pero siempre terrenal. En la sección de Deportes de la redacción, ubicada en Avenida Champagnat y Gascón, el joven periodista adoptó los conocimientos y valores del experimentado Trucco. Las chicanas futboleras estaban siempre arriba de la mesa, aunque puertas afuera resguardaba la identidad del club del que era hincha.

"Era un lujo llegar a la redacción y escucharlo. Era súper generoso, humilde, dado. La convivencia laboral era magnífica. En ningún momento hacía notar quién era, sino que era uno más. Fue parte de una generación de periodistas que jamás se subió al caballo soberbio de pensar que era intocable o que había logrado algo. Siempre fue el mismo Mario", rememora.

Mario era un gran hacedor de los vínculos sociales. Con su carisma, forjó estrechas amistades que perdudaron a lo largo de los años. "Cautivaba la camadarería, aprendía más de relacionarse con una persona que leyendo un libro. Era más cercano a la relación social, que a lo académico", asegura.

Entre sus dotes, cuenta Macías, Trucco tenía una capacidad de oratoria única. "Cuando empezaba a hablar había que callarse y escucharlo. No decía una palabra de más, era perfecto", dice. También se destacaba por su intachable memoria y precisión.

Mario Trucco recibe una de las tantas distinciones de manos de Cholo Ciano.

Sus capacidades y humanidad lo convirtieron en un destacado periodista que cubrió infinidad de torneos y competencias deportivas, especialmente de fútbol y boxeo, en múltiples medios de Mar del Plata y de la Ciudad de Buenos Aires, donde rápidamente se destacó en las mejores radios. Tuvo el lujo de ser comentarista de los más grandes locutores del país, como Fioravanti, José María Muñoz o Víctor Hugo Morales. "No me cabe duda que está entre los mejores. En Mar del Plata está en el olimpo de los grandes. Por su capacidad para explicar, la claridad conceptual, el tono de su voz", enumera.

"Aprendías de escucharlo, te trasladaba sus conocimientos sin que te dieras cuenta. Sus charlas eran fantásticas", dice. "De él aprendí a no ser tajante cuando se opina, a no ser contundente. A dejar abierta una puerta, reconocer tus equivocaciones y, en particular, del uso del lenguaje. Utilizar adecuadamente los términos, no adjetivar porque sí. Eso lo aprendí de Trucco", completa con orgullo. Una verdadera eminencia.

Los mensajes de despedida a la partida de Mario Trucco

El fallecimiento del experimentado periodista marplatense trascendió las barreras y cosechó profundos mensajes de despedida para Trucco, quien integró el staff de periodistas en importantes emisoras de Buenos Aires como Radio Rivadavia, Radio Belgrano, Del Plata, Libertad, entre otras. En Mar del Plata, también pasó por Canal 8, LU6, LU9 Radio Mar del Plata y Canal 11.

"Me toca especialmente la triste noticia del fallecimiento de Mario Trucco. Fue una de mis referencias más importantes cuando a fines de los 70 y principios de los '80 empecé mi trayectoria en la radio en el equipo de Miguel Angel De Renzis, Sin soberbia, con humildad pero con firmeza, Mario nos escuchaba a Saul Norberto Pomaraz, a Jorge Vilarino Vázquez, Héctor Gallo, David Carlín y a mi y en la semana nos remarcaba errores cuando algo no había sido bien dicho, no se entendía y alguna nota o comentario había sido más largo de lo que debía. La palabra de Mario tenía para nosotros peso y autoridad totales.

Si Mario nos señalaba un error, no se lo discutía, se lo corregía. Nos hablaba como un periodista que ya había andado por ahí, nunca como una figura o una estrella. Hace un rato me pidieron que escriba algo para Página sobre él. Y me salió este textito breve. Un agradecimiento humilde para alguien que hace cuatro décadas nos marcó el camino que había que seguir. Ya no para llegar y ser rico y famoso. Simplemente para ser un periodista", posteó Daniel Claudio Guiñazú.

"Con Mario Antonio Trucco se va la imagen viviente de lo que debe ser un periodista. El último eslabón de una generación de grandes exponentes de una profesión que hizo gala de la bohemia, la solidaridad y la amistad como bastión de una ética. Lo extrañaremos. Era materia de consulta permanente apelando a su notable memoria y don de gente. Su luz debe acompañar a los que transitan por los medios periodísticos y los que vendrán en el tiempo. No hubo nadie como tú en la utilización de nuestro rico idioma y en la narración tan amena que cautivó a tantas generaciones. Paren las rotativas, nos dejó Mario Trucco", publicó Rubén Aguilera.